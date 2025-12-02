大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
中國男持刀闖東京迪士尼酒店 揮舞刀刃後逃走落網
日本東京迪士尼海洋，在周一（1日）晚發生一名男子手持刀具闖入樂園酒店的宴會廳揮舞後逃去的事故。千葉縣警察今日（2日）公布在川崎市內拘捕一名30多歲的中國籍男子，他據報原本是在使用宴會廳的公司僱員。
日本媒體報道，一名男子在周一晚8時左右，手持刀具進入迪士尼海洋的觀海景酒店，其後就逃去。警察發現男子去到樂園附近的JR舞濱車站，相信他乘坐列車逃離附近一帶。其後調查人員表示在川崎市內，以涉嫌違反日本《暴力行為處罰法》拘捕了一名30多歲的中國籍男子。警察表示，男子是事發時租用有關宴會廳的前員工，相信是因為男子與有關公司出現了糾紛，並繼續調查事件的原因。
有在酒店的目擊者透露，男子手持一把長20厘米的刀闖入宴會廳，當時宴會廳正舉行酒會，而酒店職員見狀立即緊急通報事件，男子在會場內向酒店員工揮舞刀具及擾攘了約5分，未有造成受傷。目擊者表示當時男子當時將背包繞到身前，神色謊張，之後拿着刀在目擊者前走過。在拘捕男子前，日本警方曾發出通知追緝一名年約30至40多歲，身高175至180厘米，身穿黑色T裇長褲的男子。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/中國男持刀闖東京迪士尼酒店-揮舞刀刃後逃走落網/624155?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
