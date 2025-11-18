中國男與另外6人涉間諜活動 遭台灣起訴

天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
粉嶺警察宿舍芬園 40 歲女子墮樓亡 育一子一女 現場無發現遺書｜Yahoo
粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍發生一宗墮樓案，一名 40 歲女子從高處墮下，倒臥平台上，救護人員到場證實身亡。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo
一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。Yahoo新聞 ・ 1 天前
59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案
懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。法庭線 ・ 7 小時前
特朗普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響特朗普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，特朗普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。鉅亨網 ・ 10 小時前
季風革命示威者在她下令及知情下被殺 孟加拉前總理哈西娜判處死刑
去年八月被推翻的孟加拉前總理哈西娜 （Sheikh Hasina），今日（17 日）被戰爭罪行法庭判處死刑。法官宣佈裁決的時候，法庭爆發喝采與掌聲。哈西娜已流亡印度，她仍可向終審法院上訴，不過她的兒子兼法律顧問已表在判決前夕表明不會上訴，除非由民主選舉產生的政府掌政，並有哈西娜所屬的 「人民聯盟」政黨參與。Yahoo新聞 ・ 1 天前
史上最長冤獄引發改革呼聲 日本學者支持禁止檢察官上訴
在香港，律政司近年經常在刑事訴訟中敗訴後上訴。在日本，震驚國際的袴田冤獄事件促使社會討論，檢察官應否有權在敗訴後上訴。一項調查發現，所有受訪的日本重審制度研究專家均支持禁止檢察官向法庭提出上訴的權利。日本國會正檢討重審制度，但很多議員反對禁止檢察官上訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
日方擬改用舊軍銜 外交部警告:忘戰必危、好戰必亡
日本首相高市早苗發表的涉台言論，令中日關係轉趨緊張。對於日方計劃修改自衛隊軍銜名稱，恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應有關提問時指，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向，一直備受亞洲鄰國和國際社會關注，日本近年來大幅調整安保政策，圖謀放棄「無核三原則」，令人警惕。毛寧警告日方，忘戰必危、好戰必亡，強調中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。 至於日本駐華使館向在華日本公民發布安全對策，毛寧強調，中方將繼續依法保護在華外國公民安全。 (ST)infocast ・ 5 小時前
前區議員朱江瑋赴台辦《自殺通告》包場活動 持續被跟蹤偷拍 返港被海關搜身｜Yahoo
油尖旺前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，本月初在台灣包場欣賞由周冠威執導的《自殺通告》。他在社交媒體披露，在台期間持續被人跟蹤、監視和偷拍，當他試圖與跟蹤者對質的時候，對方立即逃離。此外，他返港後又被帶到海關的羈留室，被搜身和搜查行李。朱江瑋認為，「在現今時勢，這應該不是單一事件」。他公開事件「是想告訴那些在背後搞小動作，躲在暗處浪費社會資源的人，我是身正不怕影子斜，不要在我身上浪費時間了」。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港好去處｜「古埃及文明大展」 登陸香港故宮文化博物館！展出250件過千年文物、重現木乃伊製作過程、推過百款主題精品
想親眼睇過千年埃及文明古物嗎？依家香港可以近距離觀賞啦！香港故宮文化博物館將於今年11月20日至2026年8月31日期間，首次舉辦香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」展覽。展內匯聚250件埃及國家博物館珍貴文物，部分更是首次離開埃及境外巡展，場內還推出過百款古埃及主題精品，更有限定盲盒毛絨掛飾等大家抽。成人門票$190起，設有多款不同優惠套票選擇，有興趣的朋友不妨入場感受埃及的神秘魅力！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國家外交部：日方必須給中國人民明確交代 絕不允許日本軍國主義復活
外交部發言人毛寧今日(18日)主持例行記者會。記者提問指，近期中方密集批駁日本首相高市早苗涉台錯誤言論，有評論認為中日關係正向近年來最低點滑落。 毛寧回應表示，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴幹涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係政治基礎。中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。 針對近期多名日本官員表示，日方正計劃修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語，毛寧回應稱，日本右翼勢力正極力突破和平憲法束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
外交部:不接受日方就中國海警船正當執法提交涉 中方已駁回並提反交涉
日方指稱，4艘中國海警船進入釣魚島周邊海域，並通過外交渠道提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警船在中國領海巡航執法正當合法，天經地義。中方不接受日方提出的無理交涉，已當場駁回，並提出反交涉。毛寧促敦日方恪守中日四點原則共識，尊重中國領土主權，不得干擾中國海警船巡航執法，不得採取任何可能導致事態升級的舉措。(ST)infocast ・ 6 小時前
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。法新社 ・ 1 天前
美駐日大使發文諷薛劍「斬首論」 中方斥別有用心政治作秀
美國駐日本大使格拉斯早前在社交平台表示，誠摯感謝中國駐大阪總領事薛劍及駐日大使吳江浩作出貢獻，幫助加強美日之間的深厚友誼。貼文被解讀為是諷刺薛劍對日本首相高市早苗的「斬首論」。 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應有關提問時指，格拉斯的有關表態，純屬別有用心的政治作秀，有違外交官的身份和職責。毛寧強調，美日同盟是冷戰產物，不應針對第三方，更不應肆意干涉他國內政，損害他國核心利益。(ST)infocast ・ 6 小時前
韓國警告日本：絕對無法容忍！
韓國國會議長禹元植周日（16 日）對日方近期在韓日歷史、領土等問題上的言行感到擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。鉅亨網 ・ 12 小時前
西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕 半個月3宗
警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。 10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男am730 ・ 1 天前
美軍伊拉克屠殺二十周年 倖存女孩：不明白為何兇手逍遙法外
2005 年 11 月，美國海軍陸戰隊在伊拉克市鎮 Haditha 殺害了 24 名平民，史稱「哈迪塔屠殺事件」。事隔二十年，其中一個受害家庭的遺孤 Safa Younes 向傳媒憶述當年慘劇。她有八名家人遇害，自己能夠倖存，全因機警扮死。BBC 取得的證人供詞間接證明是誰開槍殺人，然而他們從未被審訊，即使唯一被控的美軍，最終也只是承認疏忽職守，降職減薪了事。Yahoo新聞 ・ 1 天前