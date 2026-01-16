跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
中國男代考高科技耳機曝光！ 早稻田撤5研究生成績作廢！
日本TOEIC代考風暴延燒：中國留學生作弊工具曝光，早稻田大學狠撤5研究生資格803成績作廢！
哎呀，日本留學圈最近爆出大瓜，一名中國男在TOEIC英語考試代考被抓，牽扯出集體作弊案，連帶讓早稻田大學在2026年1月9日直接撤銷5名研究生的入學許可，
還取消3名已錄取但未入學的資格。這事從2025年5月爆發，警方挖出微型耳機、口罩隱藏麥克風等高科技工具，讓人直呼像諜戰片，TOEIC運營方也火速作廢803張成績，
留學生們的英語夢瞬間泡湯。案子起於京都大學24歲中國留學生王立坤，2025年5月在東京考場冒名代考TOEIC，被監考人員發現可疑舉動當場逮個正著。
警方搜出他身上的微型耳機（直徑3毫米）、頸鏈傳送器和口罩內小型麥克風，這套裝備能接收外部答案，簡直像007道具。
調查發現，這不是孤案，同考場50名註冊地址相同的中國留學生中，14人考975分並錯同樣題目，警方懷疑有組織作弊，涉案者多用這成績申請大學或就業。
早稻田大學這回動作快，確認涉案學生後直接開鍘，理由是入學申請用假成績，違反誠信原則。據朝日新聞報導，早稻田從2024年開始強化留學生審核，這案讓他們更嚴格。
TOEIC日本運營機構IIBC表示，2023年5月到2025年6月的考試中，803張成績因作弊無效，受影響者多為中國留學生。這波作弊潮疑似來自中國的代考集團，
利用疫情後考試鬆懈大賺一筆，價格從幾萬到十萬日圓不等。網上討論熱烈，有人調侃「TOEIC變TOE-cheat」，有人憂「損害中國留學生形象」。
警方繼續追查集團，呼籲考生誠實應考，避免前途毀於一旦。總之，這代考案像場鬧劇，提醒大家留學靠實力，別走歪路。
Japhub小編有話說
哈哈，這代考工具高科技到像科幻，結果栽在監考眼裡太糗！你有考TOEIC的血淚史嗎？留言分享你的備考小撇步，我們一起笑避坑，誠實是王道喔～
