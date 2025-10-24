兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
中國留學生訛稱遭綁架 騙徒指使化妝扮被毆打 家人遭騙 3,000 萬日圓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京一名中國女留學生早前騙徒指使假扮被綁架，以向家人勒索金錢。日本警方調查指，涉事騙徒冒充中國公安部，聲稱該名學生在中國被通緝，如支付金錢可撤銷逮捕令。
「被綁架」期間獨自外出
綜合外媒報道，該名留學生今年 5 至 6 月接獲來電，騙徒自稱來自中國公安部，聲稱涉事女學生在中國被通緝，並要求她支付數十萬日圓。之後，騙徒再指示她向家人索取更多金錢，並要求她假裝被綁架，她依指示將臉部化妝成被毆打的樣子，並綁起雙手拍照，照片隨後被騙徒透過社交媒體傳給其家人。
女學生的家人誤信為真，向騙徒匯出約 3,000 萬日圓（約 152 萬港元），並經熟人向日本警方報案。東京警視廳根據閉路電視畫面，確認該名學生在「被綁架」期間曾獨自外出，最終揭發整宗詐騙案。
日記向騙徒表達同情
日本警方指，近年冒充中國國家安全機關的詐騙、針對在日中國留學生的案件持續增加，自 2023 年以來已有至少 3 宗。同時，冒認日本執法部門進行詐騙的案件亦見上升，懷疑這類手法源自中國。
據報引述消息指，該名女學生在日記中曾對該名騙徒表達同情，懷疑對方長期操控並取得她的信任，令她逐步配合犯罪指令。
