中國發佈全球首台 2,000 萬瓦海上風力發電機並接入電網

全球首個 2,000 萬瓦 (MW) 的風力發電機，能夠每年供電超過 44,000 戶家庭，已成功連接至中國電網。該項目由中國三峽集團（CTGC）負責，這是一家國有的清潔能源巨頭，也是全球最大的水電開發商。這台巨型風力發電機於 2 月 5 日正式投入運行，安裝於東南部的福建省海域，成為全球首個上線的單體離岸風力發電機。

這次的發佈標誌著中國首次將 2,000 萬瓦級風力發電機連接至電網。這台風力發電機是與北京的風力發電機製造商金風科技共同設計和建造的，目前正在 CTGC 的漳浦六澳二期離岸風電場運行，其安裝於一月已經完成。

該離岸風電場距離福建省南部海岸約 30 公里，這是此前世界首批 1,600 萬瓦風力發電機安裝的同一項目。根據 CTGC 的資料，這台風力發電機運行於水深超過 40 米的區域，其體積之大在離岸風電中也是相當驚人。

該風力發電機的輪轂高度達到 174 米，相當於一棟 58 層的建築，轉子直徑則達到 300 米。這台風力發電機配備三片國產的氣動翼葉，每片長約 147 米，設計上平衡了強度、靈活性和空氣動力效率，達到前所未有的規模。

當這些氣動翼葉完成一整圈時，掃過的面積相當於 10 個標準足球場，這使得風力發電機能夠從每次風的通過中收集到更多的能量。同時，系統的輕量化結構設計和數字化集成提升了風能捕捉的效率，並減輕了運輸、安裝及結構負荷。

據報導，工程團隊使用了一艘具備 2,000 噸起重能力的第四代船隻完成這台風力發電機的建造。新設計特徵還使得每兆瓦的重量減輕了 20%，簡化了安裝過程並降低了成本。

這台風力發電機每年可產生超過 8000 萬千瓦時（kWh）的電力，足以滿足約 44,000 戶家庭的年用電需求。此外，它每年還能替代約 22,000 噸的標準煤。

對於離岸風電來說，通常依賴於大型陣列的較小風力發電機，單一單元能夠提供這樣的輸出水平，標誌著未來風電場設計和優化的重要轉變。2,000 萬瓦風力發電機成功接入電網，為中國在下一代離岸風電領域的雄心提供了技術驗證。

此外，這也顯示出全球對於日益龐大的可再生能源硬件的趨勢，隨著研究人員不斷突破材料、製造和系統集成的極限。CTGC 福建分公司副總經理江光球指出，發佈團隊克服了季風和複雜海況等挑戰，高效完成所有測試。這台風力發電機為未來在更深水域的離岸風電發展提供了關鍵的技術支持。

