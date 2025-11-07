針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
中國發佈第三艘航空母艦「福建號」 80,000 噸配備磁力彈射器
中國於週三在福建省的造船廠舉行了一個盛大的儀式，正式發佈了其第三艘航空母艦「福建號」。這艘航空母艦的發佈標誌著中國在海軍現代化方面邁出了重要的一步，強化了其在亞太地區的軍事影響力。根據報導，「福建號」採用了全新的設計，並且是中國第一艘具備彈射起飛系統的航空母艦，這一系統的引入將大大提升其作戰能力和飛行效率。儀式上，許多高層軍事官員和地方政府官員出席，場面相當壯觀，顯示出中國政府對於這一軍事項目的重視。
「福建號」的設計和建造涉及了大量先進技術，這不僅是中國海軍力量增強的象徵，也展示了其自主研發的能力。據悉，這艘航空母艦的排水量達到 8.5 萬噸，長度約 320 米，寬度達 40 米，這些數據使其成為目前中國最大的航空母艦。這艘艦艇預期將搭載多達 40 架各型戰鬥機，包括殲-15 和未來的殲-35。這些戰鬥機的配置不僅可以滿足多種作戰需求，還可以加強中國在海洋領域的軍事存在。中國政府表示，「福建號」的投入使用將進一步提升海軍的綜合戰鬥力，為國家的安全和發展提供更堅實的保障。
隨著「福建號」的發佈，中國的航母建設計劃也隨之加速。專家指出，中國海軍的發展不僅僅是為了保護其經濟利益，還是為了在全球範圍內提升其戰略影響力。近年來，中國在南海和東海等敏感區域的軍事活動日益頻繁，這一情況令周邊國家感到擔憂。隨著「福建號」的服役，中國將有能力在更大範圍內展開軍事行動，這對於地區的安全形勢將產生深遠的影響。許多國際觀察家也認為，這一發展可能會促使其他國家加快自身的軍事現代化步伐，進一步加劇地區的軍備競賽。
這艘航空母艦的發佈不僅是中國海軍的一個里程碑，也是全球海軍力量格局變化的一個重要指標。隨著中國在海軍力量上的持續投資和技術革新，未來幾年內，中國將在全球海軍領域扮演越來越重要的角色。這一趨勢值得國際社會的關注，因為它將影響到全球安全的動態，以及各國在海洋事務上的戰略考量。未來的發展將會揭示出「福建號」在中國海軍整體戰略中所扮演的角色，以及它如何影響地區和全球的軍事平衡。
推薦閱讀
其他人也在看
關稅敗訴更可怕？特朗普恐換更狠招 企業風險陰霾難散
美國最高法院本周在針對總統川普依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的聽證中，對其行政授權提出尖銳質疑，引發市場認為這些關稅恐面臨遭撤銷的風險。不過，貿易律師與企業界普遍認為，即便川普最終敗訴，鉅亨網 ・ 15 小時前
美軍試射洲際飛彈 提前通報俄羅斯
美國空軍全球打擊司令部周三（5 日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵 3」洲際彈道飛彈。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 1 天前
印度關稅竟比中國高 全球重新審視美印戰略夥伴關係
隨著中美兩國上週達成經貿談判共識，美國對中國部分商品徵收的關稅有所回落。然而，一項獨特的現象浮現，印度目前面臨的美國關稅，竟然比中國更高。鉅亨網 ・ 1 天前
歐盟私聊：短期無力左右中國稀土政策
(更新第6-7段以及第9段起內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 19 小時前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
保守派大法官也質疑！預測市場顯示特朗普關稅勝算崩至30%
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，最高法院大法官同日對特朗普關稅政策的合法性表達疑慮後，預測市場交易員大幅下調法院支持特朗普關稅的機率。Kalshi 平台相關合約從近 50% 跌至約 30%，Polymarket 也從逾 40% 降至約 30%。鉅亨網 ・ 1 天前
「X」性別標註遭推翻 美最高法院允護照顯示出生性別 跨性別人士恐面臨騷擾及暴力風險｜Yahoo
美國總統特朗普擬限制美國公民在護照上，只准按照其生理性別標註為男或女，美國最高法院在當地周四（6日）通過政策。有關修改推翻前總統拜登允許護照人標註性別為「X」的做法，特朗普的二元性別政策，被跨性別及非二元性別人士質疑違憲，今次改動是打擊性小眾。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
【彭博】— 美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標志性的經濟政策。Bloomberg ・ 1 天前
外交部：現階段要求中國加入核軍控談判不公平
在北京，外交部發言人毛寧表示，中國的核力量同美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判不公平、不合理、不可行。美國總統特朗普日前表示，已與中俄兩國領導人討論無核化一事。毛寧在例行記者會被問到能否證實有關說法時又表示，中方早前已經多次就有關問題闡明立場，美國作為擁有最大核武庫的國家，應當切實履行核裁軍的特殊和優先責任，進一步大幅實質地削減核武庫，為實現全面徹底核裁軍創造條件。 (WL)infocast ・ 1 小時前
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發一項「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普關稅命運取決於其任命的最高法院大法官
【彭博】— 美國總統特朗普任命的三位美國最高法院大法官將在周三最高法院審議其標志性的全球關稅政策命運時發揮關鍵作用。Bloomberg ・ 2 天前
立法會選舉2025｜提名期結束 合共 161 人報名參選｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，11 月 6 日下午 5 時結束。選舉事務處在提名期最後兩日無收到新增的參選表格，最終合共 161 人參選。其中地方界別有 51 份；選舉委員會就有 50 份，比例為 1.25 人爭一個席位；至於功能界別就有 60 人參選。 提名期結束前，總共有 32 名現屆議員表示放棄競逐，連同未表態的 3 名議員，梁毓偉，謝偉俊和洪雯，總共有 35 名現屆議員不連任。Yahoo新聞 ・ 2 週前
佩洛西宣布後年退休 兩度任美國眾議院議長 曾與黃之鋒、黎智英、李柱銘會晤｜Yahoo
美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，她不會再競逐連任，將於 2027 年 1 月為其國會議員生涯劃上句號。佩洛西 1987 年起成為美國民主黨的國會議員，2007 年成為當地首位女性眾議院議長，並且協助時任總統奧巴馬落實具標誌性的醫療改革方案，不論在民主黨抑或美國政治圈都極具影響力。佩洛西亦有關注美國以外的人權和民主進程，曾經跟本港多名民主派人士，包括香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及主席羅冠聰等人會面，亦大力推動和促成《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）成為法律，而佩洛西亦在 2022 年 8 月訪問台灣後隨即被中國當局制裁。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
特朗普重申若法庭對其關稅作不利裁決 將對美國造成「毀滅性」打擊
美國總統特朗普在表示在白宮橢圓形辦公室對記者表示，如果美國最高法院對其關稅作不利裁決，將對美國造成「毀滅性」打擊。他亦認，其政府或需因應裁決制定備用關稅計劃，又指關稅「極其重要」。 美國最高法院內自由派與保守派大法官要求特朗普政府的律師解釋，為何特朗普動用未提及「關稅」一詞或其任何同義詞的法律。 美國最高法院可能明年6月才能作出裁決，但外界預計裁決將提前作出。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線TechRitual ・ 1 天前
國家外交部：中國核力量與美國和俄羅斯完全不在一個量級 現階段要求加入核軍控談判不公平
對於美國總統特朗普日前表示已與中俄兩國領導人討論無核化一事，國家外交部發言人毛寧表示，中方此前已多次闡明立場。 毛寧指出，中國的核力量與美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判不公平、不合理、不可行。美國作為擁有最大核武庫的國家，應當切實履行核裁軍的特殊和優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為實現全面徹底核裁軍創造條件。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
皇仁華仁及3間北區中學 下學年中一獲批加至5班 議員憂加劇同區收生競爭(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】5間中學獲教育局批准，下學年加開中一班數由4班增加至5班。有議員擔心，新措施加劇同區學校之間的收生競爭。 獲批加班的包括位於灣仔區的皇仁書院、香港華仁書院，以及北區的宣道會陳朱素華紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學。局方指，已經審視學校配套設施、辦學往績、家長意願以及整體學額供求情況等因素，會持續檢視相關安排，因應實際情況適時優化。教育局在2025至2026年推出先導計劃，申請學校需要在連續三個年度的中一派位中，每年度自行分配學位申請不少於中一派位的學位數目，以及校舍條件配合擴班需要，才可申請增班至5班。根據《中學概覽》，北區20間中學在2024/25學年有17間已開設5班中一，包括今次獲批的3間中學。北區中學校長會主席方奕亮指，該區有不少跨境學生，學額供應長期緊張，認為3間中學加班影響不大。方奕亮：「我們18年開始一直都有彈性擴班安排，見到北區長遠人口會上升，這都是需要考量的地方，包括這次成功申請的3間學校。據我估計，就這樣看情況，相信對北區學校的收生狀況影響應該非常輕微。」不過立法會議員朱國強擔心措施造成學校之間收生競爭，尤其名校加班，申請會更加踴now.com 新聞 ・ 4 小時前