中國發現百萬年古骸，可能改變人類演化歷程

在中國的一項突破性數位重建研究中，對一個擁有百萬年歷史的頭骨進行了分析，這項研究表明，人類的出現和早期人類的共存時間可能比科學家之前認為的要早數十萬年。這個頭骨於 1990 年在中國湖北省被發掘，命名為 Yunxian 2，科學家們曾經認為它屬於直立人（Homo erectus），即早期人類的祖先。然而，最新的分析挑戰了這一分類，提出它可能屬於與 Homo longi 甚至 Homo sapiens 密切相關的姐妹血統。這一發現暗示我們最近的祖先可能早在 40 萬年前就已經出現，這一時間比以往的假設整整提前了幾十萬年。

倫敦自然歷史博物館的人類學家 Chris Stringer 在接受 CBS News 訪問時表示：「這改變了很多想法。」他指出，這一發現表明，在一百萬年前，我們的祖先已經分化為不同的群體，這暗示著人類進化的複雜性比之前認為的要早得多。若這一發現得到確認，將會徹底改變人類進化的理解，顯示現代人類、尼安德特人及相關物種在亞洲共存了幾十萬年。

根據 CBS News 的報導，研究人員使用先進的 CT 掃描、結構光成像和數位重建技術，儘管化石經歷了嚴重變形，仍然成功地恢復了頭骨的原始形狀。復旦大學的教授 Xijun Ni 參與了這項研究，他在接受 BBC News 訪問時表示，團隊在得出結論前反覆測試了他們的模型和方法，因為他們認為這一發現幾乎是「難以置信的」。他質疑道：「怎麼會那麼久遠的過去呢？」但最終他們重複測試了多次，並對結果充滿信心。

這項研究表明，Yunxian 2 是一個早期血統的成員，這一血統包括了被稱為「龍人」的 Homo longi。根據 CBS News 的解釋，這可能與 Homo sapiens 的祖先密切相關。新的分析還挑戰了長期以來對現代人類僅在非洲進化的假設。根據 Griffith 大學澳大利亞人類進化研究中心的主任 Michael Petraglia 的說法，這些發現為人類遷徙和進化的複雜性提供了新的視角，強調了東亞在早期人類發展中的潛在關鍵角色。

這一發現有助於解決人類進化中的「中間混沌」問題，這是一個介於一百萬年到三十萬年之間的時期，該時期出現了許多矛盾的化石證據。儘管在這段時間內發現了多條人類血統，但科學家們一直難以確立清晰的時間線。Yunxian 2 提供了一個更明晰的早期血統例子，暗示 Homo sapiens、尼安德特人以及像 Homo longi 這樣的姐妹物種可能在幾十萬年內共存、互動並可能交配。Stringer 表示，「像 Yunxian 2 這樣的化石顯示了我們對自身起源仍然有多少未知的領域。」

不過，一些專家對此表達了謹慎的態度。劍橋大學的進化遺傳學家在接受 BBC News 訪問時表示，這項研究的結論是合理的，但仍然存在不確定性。他指出：「這個圖景對我們來說仍然相當模糊，因此如果這項研究的結論能得到其他分析的支持，尤其是來自一些基因數據的支持，那麼我們會對此越來越有信心。」Yunxian 2 的發現強調了人類進化的複雜性，以及東亞在現代人類出現過程中可能扮演的中心角色。雖然需要進一步的研究和基因證據來確認這些發現，但 CBS News 和 BBC News 報導指出，這個頭骨提供了迄今為止對我們祖先如何多樣化及與姐妹物種共存的最詳細一瞥。

