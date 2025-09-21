中國發現 41 處新月球滑坡，主要由月震引起

中國的研究人員發現了月球表面活動滑坡的證據。根據研究團隊的說法，這些滑坡最有可能是由於內生月震（即月球內部的地震）引發，而非先前認為的隕石撞擊。自 2009 年以來，研究團隊觀察到了 41 個新的滑坡，這些滑坡是通過比較 562 對不同時期拍攝的衛星影像（分辨率小於 1 米/像素）來檢測的，涉及 74 個不穩定地點。

與地球上的滑坡相比，月球上的滑坡要小得多，通常長度約為 0.62 英里（1 公里），寬度約為 328 英尺（100 米）。這些滑坡的深度一般不超過 3.28 英尺（1 米），估計包含約 353 萬立方英尺（10 萬立方米）的物質。然而，研究人員指出，月震可能比同等規模的地震更加嚴重，因為月球的乾燥環境（岩石中沒有水分來吸收震動）使得地震波的能量損失速度較慢，因此月震能持續數小時，對建築物的影響更為持久。

研究團隊在論文中提到，儘管在阿波羅任務期間檢測到了月震，但傳統的地質學觀點認為，月球的內生活動基本上已經停止，這使得對月球地震活動的地質危害評估在很大程度上未能得到探索。報導指出，這些滑坡大多發生在陡峭的坡度（24–42°）上，例如環形山的牆壁、皺褶脊（與斷層相關的特徵）和火山區域。大多數滑坡也集中在東部的月海 Imbrium 盆地，這表明該地區的地震活動活躍。

研究團隊補充道，雖然月球內生地震活動的來源尚未完全了解，但這一解釋與月球目前的熱狀態相符，顯示月球內部仍然足夠活躍，能夠驅動內生地震活動。月球這部分被認為是由於在太陽系歷史的重轟炸階段與原行星的碰撞而形成的。研究人員還發現了月球上的新隕石撞擊坑，但發現其中少於 30% 的撞擊坑與滑坡重疊，這表明大多數滑坡是由內部的月震引起的，這意味著月球仍然在地質上活躍。這一發現不僅本身就引人興趣，也顯示出月球並不像曾經認為的那樣「死氣沉沉」。

這些研究結果還有助於繪製月球內部的地震區域，這些區域在過去很難被檢測到。研究還提供了有關月球熱演化的線索，即熱量和能量如何在月球內部移動。展望未來，確定月球上的活躍地震區域將有助於為未來的人類任務和月球基地規劃安全的著陸地點。中國計劃在 2035 年之前建設一個月球南極站。

雖然滑坡風險整體上相對較低，但設備和棲息地應避免設置在陡峭或易震的區域。研究建議在關鍵位置放置地震儀，更好地探測月球的內部結構，這將是下一步的重要措施。事實上，中國即將於 2029 年發射的嫦娥八號任務將攜帶一個月球地震儀前往南極地區。一旦檢測到月震，衛星可以迅速檢查震中附近的滑坡特徵，將震動事件與表面變化聯繫起來。這項研究已發表在《國家科學評論》上。

