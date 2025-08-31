新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
中國的 Hualong One 成為全球最多應用的第三代反應堆設計
中國廣核集團（CGN）報導，國內的華龍一號第三代核反應堆目前已成為全球部署最廣泛的核反應堆。這些完全在本土生產的反應堆，當前全球已部署約四十一個單元，每個單元每年能夠產生約 100 億千瓦時的清潔能源。根據 CGN 的報導，這相當於足夠為一個中等發展國家的約一百萬人提供電力。
華龍一號，亦稱為 HPR1000（其出口變種），以其卓越的安全性而聞名，屬於更高效的壓水反應堆（PWR）類型，並結合了早期世代的經驗教訓（例如福島事故）。在四十一個單元中，已有七個單元成功並網運行。巴基斯坦是首位海外客戶，在卡拉奇擁有兩個華龍一號單元並已投入運行。阿根廷也是其合作夥伴，此外，還有超過 20 個國家簽署了合作協議。
根據報導，這些反應堆的總發電能力每年能夠避免約 800 萬噸的二氧化碳排放（或約 300 萬噸煤炭當量）。位於卡拉奇的單元已經集體產生約 480 億千瓦時的電力，並避免了約 3900 萬噸的二氧化碳排放。第一個單元在十多年前部署，根據 CGN 的說法，建設只用了 5.7 年，這使其成為唯一一個按時完成的第三代反應堆項目。
華龍一號在世界核運營者協會（WANO）的評估中獲得滿分，至今已展示超過 1,000 天的安全穩定運行，未發生重大事件。值得注意的是，華龍一號已通過歐洲公用事業要求的認證（這是歐洲運營商的基準），其設計還通過了英國的通用設計評估，這是一項非常嚴格的安全審查。此外，它還獲得了中國的國家質量工程獎。
根據報導，華龍一號代表了中國三十年的核技術積累，近 6,000 家中國企業提供零部件，形成了完全本土的供應鏈。CGN 在其新聞稿中解釋，在華龍一號的開發過程中，中國國家核電公司（CNNC）建立了一套包含 2,044 項國內外標準的完整系統，並形成了一個涵蓋 700 多項國內專利、65 項國際專利及 125 項軟件著作權的知識產權體系。
在建設過程中，CNNC 與 75 所國內大學、研究機構及設備製造商，以及 14 家國際組織和機構合作，克服了 179 項關鍵技術挑戰。該反應堆的設計也符合中國的「雙碳目標」（即在 2030 年前達到碳排放峰值，並在 2060 年實現碳中和）。此外，這也是「一帶一路」倡議的出口產品，顯著提升了中國的外交影響力。
從更大的角度來看，這一消息對中國而言意義重大，因為它顯著提升了國家的能源安全、產業升級以及在核標準方面的全球影響力。對於巴基斯坦和阿根廷等合作夥伴而言，這是一種低碳的大規模供電選擇，減少了對西方供應商的依賴。對全球而言，這顯示了中國不僅僅是追趕，而是正在設立核技術的標準。
推薦閱讀
其他人也在看
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 7 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 11 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 9 小時前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿里巴巴推新晶片 減少依賴英偉達
據《華爾街日報》周五 (29 日) 報導，中國晶片業者和 AI 開發商在北京政府支持下積極開發自主技術，如阿里巴巴 (9988-HK) 推出新晶片，多家企業開發輝達 (NVDA-US) 替代品，力拼 AI 競賽。鉅亨網 ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入
根據《彭博》周五 (29 日) 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國業務使用美國技術的特別豁免，進一步打擊中國獲取先進晶片製造技術的途徑。鉅亨網 ・ 1 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 14 小時前
長和研分拆電訊業務香港上市
長江和記實業正在審視其全球資產版圖，知情人士透露，該公司考慮的選項包括讓全球電信業務在香港上市。 知情人士稱，長和已與花旗、高盛顧問進行了初步討論，探討可能的上市事宜。據稱長和還在研究電信業務的其他替代方案，包括出售某些市場或在單個國家進行整合。Bloomberg ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 15 小時前
中國股市能否牛下去 就看逾160萬億元居民存款的了
【彭博】— 中國的小散戶勢將助股市上漲一臂之力，帶來了他們的巨額儲蓄將推動A股更上一層樓的希望。Bloomberg ・ 1 天前
尚苑違規外勞繼續開工全城譁然 炒港人「騰籠換鳥」成常態？
尚苑中菜廳聘外勞後炒本地工人惹爭議，勞福局僅以「行政制裁」處理，無罰款無賠償，事件引發外勞政策「騰籠換鳥」的討論。Yahoo 地產 ・ 1 天前
逆我者必查之 特朗普復仇之夏全面升溫
【彭博】— 歡迎來到特朗普的復仇之夏。這位總統正兌現其對政治對手實施報復的承諾。但他的怒火已蔓延至政府幾乎每個角落，目標鎖定那些可能阻礙其施政議程的人。Bloomberg ・ 20 小時前