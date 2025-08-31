中國的 Hualong One 成為全球最多應用的第三代反應堆設計

中國廣核集團（CGN）報導，國內的華龍一號第三代核反應堆目前已成為全球部署最廣泛的核反應堆。這些完全在本土生產的反應堆，當前全球已部署約四十一個單元，每個單元每年能夠產生約 100 億千瓦時的清潔能源。根據 CGN 的報導，這相當於足夠為一個中等發展國家的約一百萬人提供電力。

華龍一號，亦稱為 HPR1000（其出口變種），以其卓越的安全性而聞名，屬於更高效的壓水反應堆（PWR）類型，並結合了早期世代的經驗教訓（例如福島事故）。在四十一個單元中，已有七個單元成功並網運行。巴基斯坦是首位海外客戶，在卡拉奇擁有兩個華龍一號單元並已投入運行。阿根廷也是其合作夥伴，此外，還有超過 20 個國家簽署了合作協議。

根據報導，這些反應堆的總發電能力每年能夠避免約 800 萬噸的二氧化碳排放（或約 300 萬噸煤炭當量）。位於卡拉奇的單元已經集體產生約 480 億千瓦時的電力，並避免了約 3900 萬噸的二氧化碳排放。第一個單元在十多年前部署，根據 CGN 的說法，建設只用了 5.7 年，這使其成為唯一一個按時完成的第三代反應堆項目。

華龍一號在世界核運營者協會（WANO）的評估中獲得滿分，至今已展示超過 1,000 天的安全穩定運行，未發生重大事件。值得注意的是，華龍一號已通過歐洲公用事業要求的認證（這是歐洲運營商的基準），其設計還通過了英國的通用設計評估，這是一項非常嚴格的安全審查。此外，它還獲得了中國的國家質量工程獎。

根據報導，華龍一號代表了中國三十年的核技術積累，近 6,000 家中國企業提供零部件，形成了完全本土的供應鏈。CGN 在其新聞稿中解釋，在華龍一號的開發過程中，中國國家核電公司（CNNC）建立了一套包含 2,044 項國內外標準的完整系統，並形成了一個涵蓋 700 多項國內專利、65 項國際專利及 125 項軟件著作權的知識產權體系。

在建設過程中，CNNC 與 75 所國內大學、研究機構及設備製造商，以及 14 家國際組織和機構合作，克服了 179 項關鍵技術挑戰。該反應堆的設計也符合中國的「雙碳目標」（即在 2030 年前達到碳排放峰值，並在 2060 年實現碳中和）。此外，這也是「一帶一路」倡議的出口產品，顯著提升了中國的外交影響力。

從更大的角度來看，這一消息對中國而言意義重大，因為它顯著提升了國家的能源安全、產業升級以及在核標準方面的全球影響力。對於巴基斯坦和阿根廷等合作夥伴而言，這是一種低碳的大規模供電選擇，減少了對西方供應商的依賴。對全球而言，這顯示了中國不僅僅是追趕，而是正在設立核技術的標準。

