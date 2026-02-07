中國研發接近 Mach 6 的超音速海軍炮彈，射程達 19 公里

中國研究人員最近透露了一個武器概念的進展，該概念旨在將超音速性能壓縮到足夠小的形式，以便可以通過傳統火炮發射。這個團隊正在開發一種超小型智能超音速滑翔導彈，能夠從 80 毫米的防空炮發射。如果投入使用，這個系統將模糊傳統炮火與導彈空中防禦之間的界限。

根據研究，這種彈丸在炮管中發射的速度接近馬赫 6，這一速度遠遠超過傳統的防空炮彈。這也讓該武器具備更長的射程。模擬結果顯示，它可以在超過 20 公里（約 12 英里）的距離上對戰鬥機或無人機開火。飛行高度約 10,000 米（約 32,800 英尺）的目標同樣在射程之內。這一概念依賴於速度、規模和成本，彈丸的小型化和超音速飛行特徵顯著減少了敵方飛機的警告時間。

這樣的反應窗口壓縮可能會改變空戰的動態。根據《南華早報》報導，導彈的設計者指出，防空飛機的探測將會非常晚。在如此極端的速度下，機上警告系統可能僅在彈丸距離約 2 英里時才會發現，這樣的距離僅留幾秒鐘的反應時間。即使在那個時候，導彈的速度仍然約為馬赫 3.6。電腦模擬顯示，該導彈能夠進行激進的適應。如果目標進行近 90 度的轉向，導彈仍然能夠修正其軌跡。模型顯示其擊殺概率達到 99%。

此外，射速也增加了威脅。一個標準的防空炮大約每秒能發射一次，這使得可以多次發射而不需依賴昂貴的攔截導彈。研究人員指出，這種彈丸的低成本和高可用性可能對中短程空中防禦系統構成挑戰。

然而，超音速的極高速度也帶來了控制挑戰。在急劇變向時，超音速彈丸會面臨強烈的空氣動力學力量。傳統的導引方法在這種情況下可能會失效，增加失誤的風險。為了克服這一挑戰，王旭剛的團隊設計了一種雙級導引架構。第一級負責中程飛行，規劃一條高效的軌跡以保持速度和能量。第二級則控制終端階段，專注於在撞擊前的最後幾秒進行精細調整。

研究人員運用了多目標優化的數學方法，平衡速度保持與平滑操控。這一方法減少了對彈丸的壓力，同時保持了準確性。在終端階段，導彈切換至一種先進的滑模變結構導引法，這一方法使彈丸能夠預測目標運動並密切跟踪即便是極其靈活的飛機。

研究人員認為，這項技術可以重塑未來的空中戰爭。他們表示，超音速導引彈丸代表了新一代的精確打擊武器，具備快速打擊、精確導引和高致命性的優勢，正在深刻改變傳統火力的戰鬥模型，並在未來空中戰爭中擁有廣泛的應用前景。這些研究成果已於上個月發表在《海軍航空大學學報》的同行評審論文中。

儘管該系統仍處於模擬階段，但這項工作凸顯了中國對可擴展部署的緊湊型超音速武器日益增長的興趣。如果證明可行，這類系統可能會使空中行動變得更加複雜，並迫使飛機防禦策略進行調整。

