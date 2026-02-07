消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
中國研發接近 Mach 6 的超音速海軍炮彈，射程達 19 公里
中國研究人員最近透露了一個武器概念的進展，該概念旨在將超音速性能壓縮到足夠小的形式，以便可以通過傳統火炮發射。這個團隊正在開發一種超小型智能超音速滑翔導彈，能夠從 80 毫米的防空炮發射。如果投入使用，這個系統將模糊傳統炮火與導彈空中防禦之間的界限。
根據研究，這種彈丸在炮管中發射的速度接近馬赫 6，這一速度遠遠超過傳統的防空炮彈。這也讓該武器具備更長的射程。模擬結果顯示，它可以在超過 20 公里（約 12 英里）的距離上對戰鬥機或無人機開火。飛行高度約 10,000 米（約 32,800 英尺）的目標同樣在射程之內。這一概念依賴於速度、規模和成本，彈丸的小型化和超音速飛行特徵顯著減少了敵方飛機的警告時間。
這樣的反應窗口壓縮可能會改變空戰的動態。根據《南華早報》報導，導彈的設計者指出，防空飛機的探測將會非常晚。在如此極端的速度下，機上警告系統可能僅在彈丸距離約 2 英里時才會發現，這樣的距離僅留幾秒鐘的反應時間。即使在那個時候，導彈的速度仍然約為馬赫 3.6。電腦模擬顯示，該導彈能夠進行激進的適應。如果目標進行近 90 度的轉向，導彈仍然能夠修正其軌跡。模型顯示其擊殺概率達到 99%。
此外，射速也增加了威脅。一個標準的防空炮大約每秒能發射一次，這使得可以多次發射而不需依賴昂貴的攔截導彈。研究人員指出，這種彈丸的低成本和高可用性可能對中短程空中防禦系統構成挑戰。
然而，超音速的極高速度也帶來了控制挑戰。在急劇變向時，超音速彈丸會面臨強烈的空氣動力學力量。傳統的導引方法在這種情況下可能會失效，增加失誤的風險。為了克服這一挑戰，王旭剛的團隊設計了一種雙級導引架構。第一級負責中程飛行，規劃一條高效的軌跡以保持速度和能量。第二級則控制終端階段，專注於在撞擊前的最後幾秒進行精細調整。
研究人員運用了多目標優化的數學方法，平衡速度保持與平滑操控。這一方法減少了對彈丸的壓力，同時保持了準確性。在終端階段，導彈切換至一種先進的滑模變結構導引法，這一方法使彈丸能夠預測目標運動並密切跟踪即便是極其靈活的飛機。
研究人員認為，這項技術可以重塑未來的空中戰爭。他們表示，超音速導引彈丸代表了新一代的精確打擊武器，具備快速打擊、精確導引和高致命性的優勢，正在深刻改變傳統火力的戰鬥模型，並在未來空中戰爭中擁有廣泛的應用前景。這些研究成果已於上個月發表在《海軍航空大學學報》的同行評審論文中。
儘管該系統仍處於模擬階段，但這項工作凸顯了中國對可擴展部署的緊湊型超音速武器日益增長的興趣。如果證明可行，這類系統可能會使空中行動變得更加複雜，並迫使飛機防禦策略進行調整。
推薦閱讀
其他人也在看
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！
笑到最後｜美股大牛市因素已出（高明）
年年都係咁上上落落，舊年先經歷過美國關稅解放日，「美帝亡國、跌跌跌跌跌」，到頭來原來「今次都一樣、升升升升升」。高明以為有經歷嘅人，今年只會覺得相對平淡，但有心人係都要夾硬作AI泡沫爆破嚟穿鑿附會，又再次證明最恐懼嘅仍然係恐懼本身。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普分享一段帶有歧視性的影片，將前總統歐巴馬夫婦描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責後，今天罕見地將貼文刪除。民主黨人痛批川普針對美國史上首位非裔總統與第一夫人的歐巴馬夫婦的舉措「卑劣」；一名資深共和黨參議員直言，這段影片明顯帶有種族歧視。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
74歲郭鋒喪妻8年仍每周拜祭 自爆曾患淋巴癌甲型肝炎 太太因此學中醫
《尋秦記》大熱，唔少參演嘅演員都成為受訪對象。喺電視劇中演呂不韋嘅郭鋒早前接受專訪，談起演藝生涯同人生經歷。