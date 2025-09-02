中國研發無洗滌劑洗衣機以應對深空任務

對於宇航員來說，髒衣服一直以來都是太空生活中的一大挑戰。在缺乏洗衣機和水資源極其有限的情況下，他們通常只能穿著衣物直到無法再使用，再將其丟棄。然而，隨著中國宇航員研究與訓練中心開發出一種類似洗衣機的新系統，宇航員未來或許能在太空享受到乾淨衣物的奢華體驗。據報導，這項研究團隊已經開發出一種緊湊型的無洗衣粉洗衣機，這台立方體形狀的設備比行李箱稍大，重達 12 公斤（約 26 磅）。

根據《南華早報》的報導，這台洗衣機使用霧化和臭氧來清洗衣物，幾乎不需要水資源。水資源短缺的問題在國際空間站（ISS）和中國的天宮空間站中尤為突出。每一滴水都必須經過仔細回收，根本無法用於洗衣。宇航員主要依賴先進的水回收系統來收集和淨化廢水，這包括來自他們呼吸、汗水、尿液和淋浴的水。回收的水優先用於飲用和衛生。此外，從地球運送水的成本也非常高，因為其重量和發射所需的能量都十分昂貴。

儘管空間站內沒有泥土和污垢，但宇航員的衣物因為日常運動而變得髒污。當衣物散發出異味後，宇航員通常會將其打包進貨運艙，然後重返地球大氣層，在此過程中衣物會被燒毀。為了避免宇航員需要丟棄衣物，各大太空機構一直在探索在太空中進行洗衣的方案。過去的嘗試包括 2021 年 Tide 在 ISS 進行的測試，使用特殊洗衣粉和濕巾，以及 2023 年 Ultrasonic 提出的使用振動和最少水量進行清洗的方案，但該方法未能有效消除細菌。

中國的新方法特別適合太空環境。據報導，這台設備每次清洗僅需 400 毫升水，並以超細霧狀形式噴出，可清洗多達 800 克的衣物。這台機器不使用洗衣粉，而是利用紫外光產生臭氧，對衣物進行強力消毒，並可重複使用多達五次。該設備的設計非常適合微重力環境，能夠避免液體積聚和肥皂廢水的問題。對於持續超過五個月的軌道任務或 2.5 個月的深空任務，這一系統將會非常有用。

該系統使用一個封閉腔體內的 30 分鐘清洗周期。它首先噴灑衣物以超細霧狀形式，然後釋放臭氧進行消毒。加熱的空氣將衣物烘乾並分解臭氧，傳感器和過濾器確保不會釋放有害氣體或液滴。模擬顯示，該設備的消毒率高達 99.9%。研究人員設計了這個系統，使其至少能保持五年，未來計劃製作原型並提高效率，以適應更長的太空任務。根據研究人員的說法，這一系統能夠將太空任務所需的衣物重量減少超過 60%。此外，將質量運送到軌道所需的巨大能量使得每公斤水成為一種昂貴的商品。團隊認為，開發機艙內洗衣技術對於未來長期任務前往月球或火星至關重要，以減少從地球發射的衣物數量。這台新洗衣機的研究成果已在《中國空間科學雜誌》上發表。

