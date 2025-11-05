低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
中國研發 AI 驅動機器人系統 以維護核聚變反應堆
中國的研究人員最近開發出一套全新的人工智能驅動機器人系統，該系統能夠成功地執行一系列複雜的任務，這在技術界引起了不小的關注。這一系統主要是以先進的機器學習算法為基礎，通過大量數據的訓練，使機器人能夠在不同的環境中進行自主操作和決策。這項技術的核心在於其智能感知能力，機器人能夠通過內置的傳感器和攝像頭即時獲取周圍環境的信息，並對其進行分析，以便作出相應的反應。研究人員表示，這一系統的開發不僅能夠改善機器人在生產線上的應用，還可以擴展至醫療、農業等多個領域，顯示出其廣泛的應用潛力。
這套機器人系統的發展背景源於中國對於人工智能技術的重視，尤其是在自動化和智能化的推動下，市場需求日益增加。研究團隊強調，這一系統的最大特點在於其自我學習的能力，機器人可以在實際操作中不斷優化自己的行為，從而提高工作效率和準確性。此外，該系統還具備多種功能模組，能夠根據不同的應用場景進行調整，這使得機器人的靈活性大大提升。研究人員預計，隨著技術的進一步成熟，這套系統有望在不久的將來商業化，並實現大規模應用。
在技術細節方面，這套系統包含了最新的機器視覺技術和深度學習算法，這些技術的結合使得機器人能夠更準確地識別和處理物體。具體來說，系統能夠通過圖像識別技術，實時分析物體的特徵，並根據預定的任務進行行動。舉例來說，在一個生產環境中，機器人可以自動識別出不同的零部件，並根據其形狀和大小進行分揀，這種智能化的操作不僅提高了工作效率，也降低了人力成本。研究團隊亦指出，未來將會針對系統進行更多的優化，尤其是在提升機器人的智能決策能力方面，力求讓機器人能夠在更加複雜的環境中自如應對各種挑戰。
隨著這項技術的不斷推進，許多業內專家對於人工智能機器人的未來持樂觀態度。他們認為，這類系統的應用將會改變傳統行業的運作模式，並促進經濟的轉型升級。特別是在全球面對勞動力短缺和生產成本上升的情況下，智能機器人將成為企業提升競爭力的重要工具。研究團隊的成就不僅展示了中國在人工智能領域的研發實力，也為未來的科技創新提供了新的思路和可能性。整體來看，這一人工智能驅動機器人系統的發展標誌著科技進步的一個重要里程碑，為未來的技術應用鋪平了道路。
推薦閱讀
其他人也在看
Elon Musk 暗示 Tesla AI8 芯片應用範圍超越車輛與機械人
Elon Musk 似乎已經微妙地確認，Tesla 即將推出的 AI8 晶片不僅限於汽車或機器人使用。這一消息 […]TechRitual ・ 1 天前
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 38 分鐘前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元
《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。AASTOCKS ・ 18 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺
香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對AAASTOCKS ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式
Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。AASTOCKS ・ 20 小時前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平
雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？
Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點
文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSIQooah.com ・ 1 天前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布TechRitual ・ 1 天前
Google 把 AI 數據中心帶到太空！Project Suncatcher：以太陽能衛星與 FSO 互聯的太空版 AI 數據中心，2027 年啟動原型試驗
Google 宣佈正在研發「Project Suncatcher（Suncatcher 計畫）」：把 AI 算力搬上太空，用太陽能供電的低軌衛星搭載 TPU 互聯成星群，透過自由空間光通信（Free-space optics, FSO）在衛星之間以超高頻寬互通，目標打造可擴展、接近全天候供電、且更節能的下一代 AI 基礎設施。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
馬斯克的盟友、億萬富翁艾薩克曼重獲特朗普提名掌舵美國NASA
【彭博】— 美國總統特朗普周二重新提名馬斯克的盟友賈裡德·艾薩克曼(Jared Isaacman)出任美國國家航空航天局(NASA)局長。此舉堪稱重大轉變——就在五個月前白宮曾因特朗普同馬斯克關係惡化而終止這項提名。Bloomberg ・ 12 小時前
蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store
據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)infocast ・ 1 天前
洲際航天科技(01725.HK)重新佈局航天業務 深圳設AI衛星技術中心
洲際航天科技(01725.HK)公布，全資附屬港航科將於深圳市設立人工智能衛星應用技術中心，重新佈局航天業務。基於「金紫荊」衛星所積累的經驗與專業技術，港航科佈局人工智能衛星應用，旨在將人工智能新技術與航天產業的更深層次協同與融合。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。Yahoo Tech HK ・ 53 分鐘前
英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議
英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載
文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以Qooah.com ・ 1 天前