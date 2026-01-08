天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
中國研究人員研發低成本快速提取電子廢物中金的環保方法
中國研究人員近日發現了一種快速、低成本且環保的金提取方法，這一技術有可能在全球範圍內顛覆電子廢物回收行業，並減少對傳統採礦的需求。這一新技術由中國科學院廣州能源轉換研究所及華南理工大學的研究團隊開發，能在常溫下於 20 分鐘內從廢棄電子產品中提取金。研究團隊表示，這一新工藝的成本僅為當前市場金回收價格的三分之一，成為目前報導的最具成本效益的方法。此外，該方法在從舊手機的中央處理單元（CPU）和家電的印刷電路板（PCB）中實現了超過 98.2% 的金浸出效率。
電子廢物，或稱 e-waste，是全球增長最快的固體廢物之一。根據世界衛生組織的數據，電子廢物的年產量正在以每年 260 萬噸的速度增長，預計到 2030 年將達到 8200 萬噸。最常見的電子廢物項目包括計算機、大型家用電器、手機和醫療設備。這些物品中含有少量但珍貴的貴金屬，如金（Au）和鈀（Pd），由於其出色的導電性、穩定性和耐腐蝕性，廣泛應用於各類產品中。
傳統的回收方法通常依賴於有毒化學品，例如氰化物，這對環境和健康造成了嚴重威脅。為了解決這一挑戰，研究團隊開發了一種基於自催化浸出機制的過程。該機制消除了對腐蝕性試劑或外部催化劑的需求，使用簡單的過氧單硫酸鉀（PMS）和氯化鉀（KCl）的水溶液。當這種溶液與金或鈀的表面接觸時，這些金屬本身會充當催化劑。在金屬表面上，PMS 和氯離子（Cl⁻）被激活，產生如單態氧和次氯酸等高反應性氧化劑，這些氧化劑會分解金屬原子，使氯離子能夠與其結合，方便溶解並回收。
研究團隊進行了淬火實驗和光譜分析，發現該方法能夠從廢舊中央處理單元和印刷電路板中實現超過 98.2% 的金浸出效率，鈀的回收率則達到 93.4%。這意味著處理 10 公斤的廢棄電路板可獲得約 1.4 克的金，總成本僅約 72 美元，這相當於每盎司約 1,455 美元，遠低於當前市場價格。相比之下，今年 1 月初國際金價首次突破每盎司 4,400 美元，預計到本世紀末將超過每盎司 10,000 美元。
除了節省成本之外，這一新工藝的能耗比傳統技術減少約 62.5%。與基於氰化物的方法相比，試劑成本降低了超過 93%。此外，它還產生更少的二次廢物，如有毒污泥。經過浸出後，所溶解的金屬可以通過簡單的還原和純化步驟回收，以獲得高純度的金。該研究的成果已發表在《Angewandte Chemie International Edition》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 15 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 13 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 19 小時前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 17 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
中國啟動「晶片曼哈頓計畫」專家：「三位一體」讓美國管制成廢紙
美國晶片管制持續加碼之際，中國悄悄啟動代號「晶片曼哈頓工程」的國家級人才策略－《半導體技能振興綱要 (2025-2029)》(下稱《綱要》)。這份由中國教育部、工信部、人社部聯合下發的文件，劍指半導體人才短缺痛點，計畫四年內新增 50 萬名本土化技術人才，將中國國產設備操作崗位的對外依賴度從鉅亨網 ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
20歲炎明熹加盟Sony Music做陳柏宇師妹！清新波希米亞造型重拾年輕少女感，甩走老氣「小大人歌姬」形象
20 歲炎明熹約滿無綫後，正式加盟 Sony Music 成陳柏宇師妹！完約後炎明熹自組「然后」工作室，昨日出席新歌發佈並宣佈加盟 Sony Music 大中華區記者會，Gigi 稱今年會主力做歌並嘗試各種新曲風，同場推出最新作品〈風旅〉，清新歌風與以往形象截然不同！Yahoo Style HK ・ 14 小時前