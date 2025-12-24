宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
中國研究人員研發新型太陽能紅氧流電池，轉換效率達 4.2%
中國研究人員已經開發出一種太陽能氧化還原流電池（SRFB），該電池能夠在同時收集陽光的情況下儲存能量，並在模擬陽光下達到 4.2% 的光電轉換效率。這項新電池由位於江蘇省的南京科技大學的科學團隊研製，通過創新的方法將太陽能發電和能量儲存整合為一個單一的電化學系統。相比傳統的設置，SRFB 將光吸收和能量儲存合併於一個系統中，避免了對單獨的光伏面板和電池的依賴。
在這種新設計中，陽光直接觸發循環電解質中的化學反應，並在不將能量轉換為電網電力的情況下儲存能量。這一 SRFB 設備的成功製造為創新性的太陽能到化學能轉換技術的持續發展鋪平了道路，團隊強調。
近年來，太陽能氧化還原流電池重新引起了關注，研究人員在探索新的太陽能儲存方法。這些光電化學電池將光捕獲和化學能儲存結合在一個獨立的平台中。團隊的電池依賴於基於蒽醌的化學物質，這是一類有機化合物，包含名為 2,6-DBEAQ 和 K4[Fe(CN)6] 的氧化還原對，並搭配單個三結合非晶矽光電極。
在 SRFB 中使用的氧化還原對中，水溶性有機蒽醌衍生物已被認可為能量儲存的首選材料。南京科技大學的研究人員及本研究的通訊作者 Chengyu He 表示，基於蒽醌的 SRFB 通常使用的氧化還原對如 AQDS 和 2,6-DHAQ，能夠在強酸性和鹼性條件下運行。然而，由於光電極的腐蝕和配對氧化還原對的不穩定性，這些 SRFB 設備的太陽光到輸出電力的效率相對較低。
他們的新配置旨在通過改善光捕獲和儲存組件之間的化學兼容性來克服這些問題。在新的 SRFB 設計中，研究團隊重新利用商業三結合非晶矽（3jn-a-Si）光伏電池，並將其切割成 0.8 英寸 x 0.8 英寸的緊湊部分。每個電池擁有堆疊的非晶矽-鍺合金接面，這些接面沉積在不銹鋼基板上，並覆蓋有氧化銦錫（ITO）層。
同時，光陽極通過外部電路與碳氈對電極電氣連接。在運行過程中，團隊將光陽極與 2,6-DBEAQ 陰電解質直接接觸，該電解質在照明下被還原。含有 K4[Fe(CN)6] 的陽電解質在碳氈電極上被氧化。這兩種液體電解質通過外部儲槽持續循環，並由蠕動泵驅動。Nafion 離子交換膜則用來分隔它們，以防止混合並維持電荷平衡。
為了測試 SRFB 的性能，團隊在用氬氣清除電解質中的溶解氧後進行了反覆的充放電循環。在測量之前，電解質經過 30 分鐘的氬氣清洗以消除溶解氧。在模擬一個陽光強度為 100 毫瓦（mW）每平方厘米的氙燈下，該設備僅依賴光源進行充電，無需外部電源，然後以 10 毫安（mA）每平方厘米的電流密度放電。
He 表示，該 SRFB 可以僅用光源進行充電，而無需外部電壓偏置，並可在超過 10 次循環後達到 4.2% 的太陽光到輸出電力的效率。這一 SRFB 設備的成功製作為進一步發展先進的太陽能到化學能轉換技術開辟了新的可能性。該研究已發表在《Electrochimica Acta》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
川普政府暫停5離岸風電案 國安風險為由
（法新社華盛頓22日電） 美國內政部今天表示，已暫停5件施工中的離岸風力發電計畫案，理由是具有不明的國家安全風險。美國內政部公告指出，國防部於「最近完成」的機密報告中，提出所有大西洋沿岸風電計畫會帶來國安風險。法新社 ・ 1 天前
瀕危亞洲象母子暴屍河道 柬埔寨指被泰軍炸死
泰柬戰事持續，人禍殃及自然生態。柏威夏省一頭雌象及其初生幼象懷疑被泰國的炸彈殺害，暴屍於河上。據當地居民指出，他們早在月中已發現染有血漬的大象腳印。管理部門接報後展開搜索，惟密林與戰事阻礙行動，至本周一（22 日）發現兩母子時已經太遲。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
可口可樂「樽樽不息」撐港循環經濟 首間企業回收膠樽製新瓶 推動減塑
處理塑膠污染問題是全球大趨勢，可口可樂香港早前宣布，透過投資及合作，成為本港首間利用本地回收膠樽、再造成新膠樽的飲品企業，推動香港飲品包裝循環再生。信報財經新聞 ・ 21 小時前
日本東電承諾「安全為首要之務」 全球最大核電廠定案1/20上線
據日媒《共同社》報導，東京電力控股公司 (TEPCO) 已確定於明年 1 月 20 日，重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠 (Kashiwazaki-Kariwa) 的一座反應爐。這是東電自 2011 年 3 月福島第一核電廠發生熔毀事故以來，鉅亨網 ・ 8 小時前
順豐香港與華潤「充美好」達成節能改造合作
順豐速運(香港)與華潤「充美好」在港正式簽署節能合作協定。此次合作由華潤隆地與華潤燃氣(01193)的合資公司充美好為順豐香港提供物流場景的節能管理服務，助力其持續推進綠色低碳發展。順豐香港一直積極落實集團「零碳未來」的可持續發展戰略。針對順豐香港在倉儲節能場景的實際需求，華潤「充美好」將提供AI智能照明管理系統及物聯網智能感應技術，實現感應調光與動態照明的智能化管理。這是順豐香港響應集團綠色承諾的實踐——順豐於2025年4月正式通過國際“科學碳目標倡議”（SBTi）的目標審核，承諾以 2023 年為基準，至 2030 年將直接與外購電力等間接碳排放（即範圍一和範圍二碳排放）減少42%，並協同價值鏈上下游共同减碳，朝著 2050 年全價值鏈淨零排放的長遠願景邁進。透過此次技術協作，順豐將進一步提升綠色運營效能，實現降本增效與可持續發展。 「充美好」由華潤燃氣與華潤隆地聯合打造，致力於通過創新技術與高效運營，為香港市民及廣大企業提供智能、便捷的綠色能源解决方案，業務覆蓋建築節能與智能運維、充電網絡建設與運營、分布式光伏三大板塊。目前已在全港簽約超過40個充電站，共部署超1000支充電樁，infocast ・ 1 天前
日本擬推13億美元補貼支持清潔能源投資
日本政府計劃斥資2,100億日圓(13.4億美元)來協助清潔能源公司進行投資，以推動對再生能源的需求，並刺激地區經濟增長。 該計劃將從下財年開始，為期五年，完全依賴脫碳電力並對發電地區作出貢獻的企業，將有資格獲得補貼，補貼額最高可涵蓋其資本開支的一半，而符合相同標準的數據中心營運商亦可申請。 這項補貼旨在協助日本實現清潔能源目標，日本希望在2040財年可再生能源在其電力的佔比達到50%，而核電則佔20%，在2023年相關佔比分別為22.9%及8.5%。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
日本福井縣停運核反應堆核污水洩漏 3名工人沒受輻射污染
日本福井縣敦賀市、正進行報廢施工的核反應堆「普賢」發生核污水洩漏事件，3名在場工作人員沒有受到輻射污染，事故中並無放射性物質洩漏到控制區外，核設施及周邊地區的輻射水平沒有異常。日本原子能研究開發機構表示，事發在當地周二下午約3時，工人在反應堆輔助大樓3樓拆除測試設備時，割斷管線，約20毫升含放射性物質氚的水流出。室內的氚濃度升至通報標準的10倍。3名工作人員隨即離開，並關閉室內通風，防止擴散。核反應堆「普賢」隸屬日本原子能研究開發機構，是使用鈈為燃料的核反應堆，2003年3月停止運行，目前正處於報廢施工中。機構指，目前尚未確定何時會復工，但不會影響在2040年前完成的目標。 (ST) (ST)infocast ・ 14 小時前
確保AI電力！Alphabet砸47.5億美元收購能源商Intersect
綜合外媒周一 (22 日) 報導，Alphabet 宣布已同意以 47.5 億美元現金收購潔淨能源開發商 Intersect Power，並承擔其現有債務。這項交易旨在確保 Google 資料中心獲得穩定的電力供應。鉅亨網 ・ 1 天前
日本福島核電站結束第17輪核污染水排海 排放量7833噸
日本東京電力公司表示，福島第一核電站結束第17輪核污染水排海工作。東京電力公司昨日發布的資料顯示，第17次核污染水排放自本月4日開始，期間由於青森縣東部海域本月8日晚發生地震，排放一度暫停，及後重啟。本次共排放核污染水7833噸。《新華社》報道，日方無視國際社會的強烈質疑和反對，在2023年8月單方面強行啟動福島第一核電站核污染水排海。截至第17次排放結束，福島第一核電站核污染水累計排放量已達約13.3萬噸。資料顯示，2025年度東京電力公司計劃共排放7次，總排放量約5.46萬噸，該年度最後一次排放將於明年3月進行。 (ST)#福島核污水排海 #東京電力公司 (ST)infocast ・ 1 天前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。姊妹淘 ・ 9 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 1 天前
港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！閱讀更多：宏福苑大火喚醒家居防火意識｜防火門點揀最實際？同普通實芯門有咩分別？｜開放式廚房唔合規恐累保險失效！法例要求一文睇清入伙前必讀｜六大範疇逐點檢查 滲水、空心磚、門窗膠邊、水電、泥水油漆到傢俬清單一覽近日至少有十多名港人在 Threads 發帖表示，到便利店玩「玉桂狗一番賞」，本來心願很簡單，只想抽中玉桂狗公仔、化妝袋、環保袋、匙扣之類「易拎又可愛」的小物，結果一刮開獎券——竟然是頭獎焗爐。乍聽之下以為「中頭獎」值得開心，現實卻是：只有焗爐，卻不能用！皆因日本電壓與香港不同，焗爐連包裝又大又重，單是拿回酒店已十分狼狽，托運回港更須額外付款。一眾「苦主」通通都不打算把這份「大禮」帶回港，只好上 Threads 尋找「居日港人」接收，求「領養」！因此被網民笑稱為「一番賞焗爐之亂」。有中獎者更笑言：「第一次中頭獎，竟然係焗爐，真係笑到崩潰！」甚麼是「一番賞」？抽獎版本的28Hse.com ・ 6 小時前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
「反攻深圳」行動失敗！ 全線熄爐！ 校長燒肉無力回天 大埔最後分店明年1月結業
曾揚言要「反攻深圳」、對抗北上消費潮的本地連鎖燒肉店 「校長燒肉日韓料理」，元朗及觀塘分店已先後於今年8月及9月結業，最後一間大埔廣場分店近日亦宣佈即將結業，品牌全線「熄爐」。28Hse.com ・ 8 小時前
43歲彭于晏香港街頭拍戲！穿POLO衫「胸肌炸裂」 網震驚：這身材太不科學
男星彭于晏12月20日在香港街頭拍戲時，被路過民眾拍下未修圖照片，畫面在網路上引發討論。鏡頭沒有濾鏡修飾，43歲的他整體狀態依然引人注意，簡單俐落的穿搭也成為話題。姊妹淘 ・ 8 小時前