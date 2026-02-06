消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
中國研究人員研發穩定運行 1,100 小時的新型鋅空氣電池
中國的研究團隊最近開發了一種新型鋅空氣電池，能夠在超過 1,100 小時內維持穩定的充放電操作。這些電池由東華大學及其合作機構的研究人員研製，靈活的電池原型進一步展示了其強大的機械穩定性，能夠在反覆彎曲的情況下保持性能。
研究人員引入了一種 p-n 雜接面催化劑，該催化劑將石墨相氮化碳與碳納米纖維網絡結合，後者擁有雙鈷活性位點。在光照的作用下，該催化劑顯著加速了氧的還原和演變反應，從而提高了功率密度、改善了能量效率，並在液體和靈活的鋅空氣電池配置中實現了前所未有的循環穩定性。這項研究為鋅空氣電池向實際應用的推進提供了一種多功能的策略，包括電網規模的能量儲存、可穿戴電子產品和太陽能輔助電力系統。
鋅空氣電池以其高理論能量密度而受到重視。研究人員指出，鋅空氣電池具備固有的安全性及豐富的原材料，這使得它們在大規模能量儲存和靈活電子產品方面具有吸引力。然而，它們在實際應用中的部署受到空氣電極上氧化學反應緩慢的限制，這導致了高過電位、有限的功率密度和快速的性能衰退。
這項研究的核心創新在於在單一空氣電極結構中合理整合了光活性和電催化作用。催化劑由石墨相氮化碳納米片與自支撐的碳納米纖維框架結合，框架中嵌入了兩個互補的鈷活性位點：被碳納米管包裹的鈷納米顆粒和原子分散的 Co–N₄ 基團。這一設計形成了一種類型 II 的 p-n 雜接面，能夠在光照下促進方向性電荷傳輸。
在照明下，光生電子向導電碳框架遷移，以驅動氧的還原反應，而孔則在相鄰位點促進氧的演變反應。這一空間分離抑制了電荷重組，降低了反應能量障礙。電化學測量顯示，在光照下，氧反應的過電位差僅為 0.684 V，優於許多最先進的雙功能催化劑。
實際鋅空氣電池的組裝中，這一光增強系統實現了 310 mW cm⁻² 的峰值功率密度，並在超過 1,100 小時內保持穩定的充放電操作。研究人員還強調，光增強的靈活鋅空氣電池能夠達到 96 mW cm⁻² 的峰值功率密度，並能夠在嚴苛的操作下承受 0° 至 180° 的廣泛彎曲角度。
這項工作為設計高效的光電催化劑和推進下一代太陽能電化學能量轉換系統提供了一個新平台。更廣泛地說，這項研究突顯了一條有前景的途徑，將太陽能直接整合進電化學能量儲存中，可能在可再生能源收集與高效能量利用之間架起橋樑。
推薦閱讀
其他人也在看
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，滴露全能抗菌/天然極淨洗衣旋珠56粒裝買2送2再送總值$434禮品；買1袋李錦記舊裝特級蠔油孖裝，即送總值$42禮品；買4罐安記海味溏心鮑魚180克，即送總值$66禮品；買維他奶/鈣思寶/維他常溫飲品滿$88，即送總值$64禮品；買李施德林產品滿$159，即送總值$89禮品！
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
惠康優惠2026｜辦年貨必睇！限定一日全單88折/網店同步 滿額再送$10現金券+紅酒額外8折
農曆新年將至，又是時候辦年貨！香港人最常去的超市之一惠康（Wellcome）宣布推出新年前最強優惠——「堅有福大折日」！ 只要鎖定2月7日（星期六）這個黃金日子，無論去門市定網店掃貨，全單最高可享88折優惠，買滿指定金額更額外送$10現金券！ 即睇內文攻略，教你點樣買米、油、禮盒最抵！
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店
YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。
【百佳】精選袋裝朱古力/糖果買1送1、$10換購湯圓（即日起至12/02）
百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有灣仔碼頭家庭裝水餃 $50/包(灣仔碼頭餃子買滿$59送李錦記蒜香醬油)；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤 $128/袋(買食油/米滿$168送天壇牌火腿豬肉)；精選袋裝朱古力/糖果買1送1；維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品買滿$88送維他無糖茶6包裝、李錦記即食鮑魚4隻裝、2件公仔炒麵王及2支鴻福堂x菓汁先生飲品！
議員倡為有子女家庭提供稅務寬免 對公僕延遲退休年齡意見分歧
【on.cc東網專訊】香港老齡化問題嚴重，勞動人口下降且缺乏人才。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他