精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
中國研究人員開發新技術 從海水中提取硼以助高超聲速武器發展
中國研究人員最近報告了一項新技術，該技術利用太陽能同時生產淡水並從海水中提取硼，這被認為是資源安全和可持續海水淡化的一項潛在突破。這一方法是在西北農林科技大學開發的，使用了一種特殊設計的複合膠，通過蒸發將水和硼向上抽取，同時捕捉這一元素，防止其逸散。硼是一種輕質元素，廣泛用於某些先進中國高超音速武器的超燃衝壓發動機中的固體燃料，也是釹鐵硼稀土磁鐵的關鍵組成部分，這些磁鐵在工業和軍事應用中使用廣泛。
雖然中國是全球對硼需求最大的國家，但並不是主要生產國，全球大部分供應來自土耳其和美國。海水中含有微量硼，但傳統的反滲透海水淡化技術無法去除硼，甚至可能會使其濃縮，若長期攝入可能對健康造成風險。
研究小組由陝西省經濟植物資源開發與利用重點實驗室的範志敏領導，開發了一種基於海藻酸鈉的複合膠MMS。在這種結構中，他們加入了MXene，這是一種具有石墨烯類特性的二維納米材料，以其高光熱效率而聞名，還有MgO，這是一種作為硼吸附劑的氧化鎂化合物。該膠被製成薄的2毫米片，其中一層漂浮在空氣-水界面以吸收陽光，另一層則浸在水中。
當陽光加熱MXene層時，水從表面蒸發，形成濃度梯度，持續將海水通過膠體向上抽取。接觸海水的下層同時吸收水分並捕捉硼離子，這得益於嵌入基質中的MgO。據團隊所述，這種配置創造了一種多場協同策略，結合了溫度、濃度和流體流動的影響，以增強硼的捕獲能力。
在一個太陽光強度相當於一個太陽的情況下，實驗室實驗顯示，MMS膠體達到了每平方米每小時2.14公斤的淡水蒸發率，並在九小時內積累了225.52毫克的硼。研究人員將這一性能歸因於膠體的多孔內部結構以及MXene和MgO的光熱和吸附能力的結合。他們報告稱，在7次重用循環後，硼的吸附能力保持在86%以上，蒸發效率幾乎沒有下降。
為了評估該系統在實驗室外的行為，研究人員在香港進行了一次戶外試驗。儘管研究描述了3月相對較弱的太陽輻射，但該裝置在運行三小時後仍能產生每平方米5.20公斤的淡水，並提取每平方米122.45毫克的硼，且在冷凝水中未檢測到硼離子。實驗還顯示，膠體結構能夠在保持性能的同時承受重複使用。
研究的摘要中，作者強調了以最小能量輸入同時從海水或鹽水中提取淡水和硼的潛力，這是一種有希望但尚未充分探索的策略，旨在應對水、能源和資源短缺的相互壓力。他們指出，回收的硼可以提高農業生產力，增強種子發芽率，並在控制試驗中顯著提高生物質。研究團隊認為，他們的MMS膠體具有在生產淡水和從海水/鹽水中提取硼方面的巨大潛力，但仍需討論成本和可擴展性，特別是在大規模應用方面。一旦進一步開發，這項技術可能為希望獲得安全硼的國家提供一條新路徑，同時改善海水淡化的安全性和可持續性。
推薦閱讀
其他人也在看
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
日本7.6級地震恐引發3米高海嘯 官員稱附近核電站無恙
【彭博】— 日本在東北外海遭遇7.6級地震後對該國北部的青森縣、北海道和岩手縣發布了海嘯警報。Bloomberg ・ 21 小時前
日本東北外海發生7.6級地震 引發海嘯預警
日本東北外海周一發生規模7.6級的大地震，導致部分沿海地區發布疏散命令和海嘯警報。 根據日本氣象廳的資料，一場近10英尺(3米)的海嘯可能襲擊包括岩手、青森及北海道部分地區。氣象廳表示，在青森和北海道已經觀測到16英寸(40厘米)的海嘯高度。 日本內閣官房長官木原稔敦促受災地區的民眾疏散到較高地區或移到安全建築物，如避難所。木原表示，目前國內的東通與女川核電廠尚無異常的報告。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
日本青森縣東部海域7級以上地震 增至35人受傷
日本青森縣東部海域7級以上地震，增至35人受傷，分別來自青森縣、岩手縣和北海道，其中青森縣佔超過20人。地震導致有住宅起火；青森縣和岩手縣有部分水管損壞，兩個縣均有幾千戶一度停電，其後陸續恢復供電；青森縣八戶市等地的小學和初中停課。地震發生後，氣象廳一度發出海嘯警報，並在岩手縣觀測到70厘米高海嘯，其後解除海嘯警告，在避難所的居民陸續返家。 氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，未來一周可能會發生堪比311大地震的大規模地震。首相高市早苗呼籲民眾要保持警惕，隨時做好避難準備。青森縣東部海域昨晚深夜發生7.5級地震後，再發生多次餘震，其中一次達到6.4級。 (ST)infocast ・ 5 小時前
青森縣地震致有核廢水外溢 當局強調無流出建築物沒安全問題
日本青森縣東部海域發生7級以上地震。日本原子能規制廳表示，青森縣一個核燃料再處理工廠受強震影響，用作存放經使用核燃料的乏燃料池發生搖晃，有約450公升的核廢水外溢，但並無流出建築物，放射性物質沒有洩漏，沒有安全問題。 另外，規制廳指，青森縣的東北電力東通核電站、宮城縣的東北電力女川核電站及福島縣的東京電力福島第一核電站暫時未見異常。 (ST)infocast ・ 8 小時前
國際｜高市早苗：青森縣地震導致30人受傷和1個住宅起火
日本氣象廳說，青森縣東部海域清晨接近6時，發生6.4級地震，震源深度10公里。 青森縣東部海域昨晚發生7級以上地震，首相高市早苗說，地震導致30人受傷和1個住宅起火。 在青森縣的東北町發生路陷，1名男子受傷。大部分傷者都是被跌下的物件擊傷。 氣象廳一度對北海道和青森的太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，到清晨全部解除。在岩手縣久慈港錄得70厘米的海嘯。 日本氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。Fortune Insight ・ 11 小時前
日本青森縣外海7.5級地震 當局清晨解除所有海嘯預警
日本青森縣東部海域發生7級以上地震，據報造成10多人受傷，無生命危險；青森縣約2700戶家庭停電。日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。地震在當地時間昨晚11時15分發生，日本氣象廳將地震震級從7.6級修正為7.5級，將震源深度修正為54公里，並首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。 （BC)#日本 #地震infocast ・ 15 小時前
天氣報告｜天晴乾燥 最高氣溫約25度
【Now新聞台】本港今日(12月8日)天氣預測，天晴乾燥。日間最高氣溫約25度。吹和緩偏北風，稍後轉吹東至東北風，晚上離岸風勢間中清勁。 展望本周中至後期大致多雲，部分時間天色明朗。周末期間北風增強，天氣顯著轉涼。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日本青森縣以東近海發生7.5級地震 一度發出海嘯警報
《共同社》報道，日本青森縣以東近海發生7.5級地震，約9萬居民被下令撤離，日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，到清晨全部解除。 日本氣象廳表示，在未來數天內，有可能發生更強烈及更持久的地震。另外，該地區的核電廠未有出現到任何異常的情況。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
商湯沙特可持續生態智能平台落地紅海
為響應沙特 2030 年願景，商湯(00020)與沙特國家主權基金 PIF 成立的合資公司 SenseTime MEA 在此打造全球首個 AI 賦能的一站式可持續生態智能平台—「AI Eco360 生態全景分析平台」。該平台全面整合天空、陸地和水下環境生態系統中 50 餘種環境與生態指標的實時數據，為沙特紅海地區提供 360 度全景監測與智能分析管理，為決策者提供可實踐、可持續的發展建議，全方位支持生態保護與資源管理，助力沙特阿拉伯的綠色可持續、高水平發展。#商湯 #沙特 #可持續生態 #ESG(CW)infocast ・ 1 天前
早晨天氣節目(12月08日上午8時) - 署理高級科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
日本青森縣外海清晨再錄6.4級地震 暫致30人受傷及1個住宅起火
日本青森縣東部海域昨晚發生7.6級地震，清晨近6時再發生6.4級地震。日本首相高市早苗表示，地震導致30人受傷，大部分傷者都是被跌下的物件擊傷，另有1個住宅起火。日本氣象廳一度對北海道和青森的太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，到清晨全部解除。氣象廳表示，未來幾天有機會發生更強烈、更持久的地震。青森縣當局表示，東北町發生路陷，1名男子受傷。政府在首相官邸危機管理中心設置官邸對策室，高市早苗表示，已下達指示，要求相關部門向國民提供有關海嘯和避難的資訊，並盡快把握受災情況等。 (ST)infocast ・ 12 小時前
商湯(00020.HK)沙特可持續生態智能平台落地紅海
為響應沙特2030年願景，商湯科技與沙特國家主權基金PIF成立的合資公司SenseTime MEA紅海打造全球首個AI賦能的一站式可持續生態智能平台—「AI Eco-360生態全景分析平台」，全面整合天空、陸地和水下環境生態系統中50餘種環境與生態指標的實時數據，為沙特紅海地區提供360度全景監測與智能分析管理，為決策者提供可實踐、可持續的發展建議，全方位支持生態保護與資源管理，助力沙特阿拉伯的綠色可持續、高水平發展。 AI Eco-360平台整合衛星遙感、潮汐儀、水下無人機、運動相機等18類超千台傳感設備，建成全面的生態物聯網矩陣，可以實現對如氣候、水質、空氣、光照、物種影像等超過50種環境要素的全景式監測，並能準確識別珊瑚、海龜、海豚、紅樹林等15種不同物種。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 6 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前