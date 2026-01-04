中國研究人員開發新技術 提高煤基化學品產量三倍並降低二氧化碳排放

中國研究人員最近發展出一種新方法，旨在利用煤源化學品的生產過程中減少二氧化碳排放，同時提高產量和效率。實際上，他們發現這一新過程可以使有用產品的產量增至三倍。研究者表示，這一成果是通過對基礎化學過程進行相對簡單的修改實現的。中國在煤化工過程中仍然依賴性較高，特別是在生產烯烴方面。

烯烴是由氫和碳組成的化合物，通常包含一對或多對由雙鍵連接的碳原子，也被稱為烯烴。工業上最重要的例子包括乙烯和丙烯。生產這些化合物的過程通常從煤進料開始，轉換為合成氣（包含一氧化碳和氫氣），然後再轉化為甲醇，最後再生產烯烴。

在全球其他地區，蒸汽被用來將石油或天然氣轉換為相同的產品，雖然步驟較少，但在能源和廢物方面的效率同樣低下。中國主要使用煤，因為其擁有豐富的國內供應，並且傾向於減少對進口石油和天然氣的依賴。烯烴是高價值化學品，用於製造塑料（如聚乙烯、聚丙烯）、藥品以及其他先進材料。

通常，將煤轉化為化學品的過程會產生大量的廢氣二氧化碳，並且有其他副作用降低效率。在這類過程中，任何以二氧化碳形式損失的碳都是一個關鍵指標，顯示基礎過程的低效率。這種以氣體形式損失的碳最終意味著它不再是最終產品的一部分，無論那是什麼。

為了解決這一問題，研究人員實施了一種他們稱之為分子開關的技術。實際上，這意味著他們改變了反應路徑。他們還能夠阻止通常導致碳浪費、產生二氧化碳和降低產量的化學副反應。

這一新過程能夠保留更多的碳在最終產品分子和化學品中，從而不僅減少了排放，還提高了產量，最終改善了經濟效益。值得注意的是，這一新過程並不意味著化石燃料（如煤）變得環保。這一過程更像是提高煤轉化為產品的效率，意味著更多的原材料實際上被轉化為最終產品。

然而，這一成果顯示，減少污染的關注並不一定要以工業效率為代價。在從煤中生產烯烴的過程之外，目前尚不清楚這種過程是否可以用於化石燃料的能源生產。它可能有助於改善將煤、石油或天然氣轉換為更清潔的中間燃料的過程。然而，燃燒的固有低效率問題可能仍將是一個挑戰。

