中國研究員涉偷運真菌赴美國 可嚴重破壞農作物 被判監 5 個月後遣返中國︱Yahoo

Yunqing Jian

【Yahoo新聞報道】一名在密芝根大學實驗室工作的中國研究人員，被指未獲許可把可破壞農作物的真菌偷運入境，美國法院裁定她承認相關罪名後，判監 5 個月，由於她已被拘留相同時間，將在獲釋後立即被遣返中國。其男友同樣被起訴，但因身在中國無法受審。

綜合外媒報道，現年 33 歲的 Yunqing Jian 曾在密芝根大學的實驗室從事研究，她在 6 月被捕，指控指她與男友 Zunyong Liu 研究及培植具毒性的真菌「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）。該病原體會損害小麥、大麥、粟米及稻米，如未獲政府許可，不得帶入美國，涉事大學亦沒有相關許可。

沒有證據顯示有惡意

檢察官 Michael Martin 表示，案件有可能造成「毀滅性傷害」，但沒有進一步說明。他向法官稱，沒有證據顯示 Yunqing Jian 有惡意，但亦沒有證據顯示研究是為了造福人類。

廣告 廣告

印第安納大學專家 Roger Innes 受辯方委託審視證據後指，事件「對美國農民或其他任何人都沒有風險」，也不見任何意圖令真菌變得更具毒性。他認為 Zunyong Liu 或希望使用實驗室內的特殊顯微鏡。

真菌樣本藏在書內寄往美國。 U.S. District Court for the Eastern District of Michigan/Handout via REUTERS.

男友被起訴但已身在中國

Martin 曾要求法院判監 2 年，遠高於量刑指引所示的最長 6 個月。不過，聯邦法官 Susan DeClercq 最後裁定監禁 5 個月。Yunqing Jian 在庭上致歉並提交書面陳述，寫道自己「在壓力下未有遵守規則」，並強調研究目的在於保護農作物，而非傷害任何人。

簡蘊清承認偷運及向調查人員作出虛假陳述，及承認曾要求中國一名同事在 2024 年把真菌樣本藏在書內寄往美國，最後被截獲。Zunyong Liu 同樣被起訴，但他現已身在中國，料不會返回美國受審。