中國研究團隊發展可摧毀衛星的微波武器

一組來自中國的研究人員近日研發出一種關鍵組件，該組件可用於緊湊型微波束發射武器，能夠從地面摧毀衛星。該團隊來自位於陝西省西安的西北核技術研究所，開發出一種能夠在整整一分鐘內提供高達 20 千瓦的功率的系統。迄今為止，類似的系統最多只能連續發射三秒鐘。這種被稱為 TPG1000Cs 的設備，成為全球首個高功率微波（HPM）武器的緊湊型驅動器。

TPG1000Cs 的長度僅有四米（約 13 英尺），重量僅為五噸，這得益於其採用鋁合金結構。這使得它足夠小巧，能夠安裝在卡車、飛機，甚至是衛星上。若將其安裝在衛星上，操作員可以輕鬆處理被認定為威脅的衛星。TPG1000Cs 的研究團隊來自 NINT 的高功率微波科技重點實驗室，他們在期刊《高功率激光與粒子束》中發表了相關研究成果。研究中指出，該系統能在一次會話中提供高達 3,000 次高能脈衝，遠超其他類似設備。

根據《南華早報》的報導，即使是 1GW 的功率輸出，地面微波武器也能干擾 Starlink 衛星通信，甚至損壞衛星本身。以俄羅斯的 Sinus7 驅動器為例，其運行時間約為一秒，可以在一次突發中發射約 100 次脈衝。儘管這些能力相對有限，但該系統的重量卻達到約 10 噸。

NINT 科學家為了提升系統性能，將傳統的直管設計替換為緊湊的雙 U 形結構，使得能量能夠在系統內部有效地來回反彈。據報導，這樣的設計在大約一半的空間內實現了等效性能。此外，簡單的材料升級，例如更換為更好的絕緣油，顯著提高了能量儲存容量。這些相結合的進步提供了更緊湊、強大和可靠的能量儲存解決方案。

隨著中國官員多次警告 SpaceX 的 Starlink 衛星對國家安全構成威脅，中國正在研發 Starlink 殺手武器，包括高功率微波系統和激光，這些系統能以低成本對抗大型衛星群。值得注意的是，SpaceX 已經降低了其 Starlink 衛星的高度，以減少與其他衛星和太空碎片的碰撞風險。這一舉措可能使衛星更容易受到地面系統的攻擊。

