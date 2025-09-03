中國研究發現部分「永久化學物」或增多次流產風險 易潔鑊、化妝品均廣泛應用︱Yahoo

血液中若含有較高濃度的多種 PFAS 化合物，女性出現「不明原因習慣性流產」的風險顯著上升。

【Yahoo 健康】廣泛應用於防水塗層、化妝品等的「永久化學物」（PFAS）再次被點名，指與生殖健康風險有關。北京一項研究發現，血液中若含有較高濃度的多種 PFAS 化合物，女性出現「不明原因習慣性流產」的風險顯著上升。

研究人員在 2018 至 2020 年間追蹤 200 名女性，是目前中國針對 PFAS 與不明原因性流產關聯性進行的最大規模個案對照研究之一。雖然仍需更多研究驗證，但隨著 PFAS 的隱憂逐步浮現，女性備孕與懷孕期間的環境暴露控制，或將成為未來公共衞生的重要課題。

習慣性流產（Recurrent Spontaneous Abortion, RSA）是指女性連續兩次或以上自然流產，影響約 1% 至 5% 的育齡夫婦。其中，近一半病例找不到明確原因，被歸類為「不明原因性習慣性流產」。

常見的流產成因包括染色體異常、內分泌失調、免疫系統問題、凝血功能障礙、感染或子宮結構異常，但 URSA 患者往往在全面檢查後仍難以找到病因。

PFAS：無處不在的「永久化學物」

PFAS（全氟及多氟烷基物質）是一大類人工合成化學物，因耐水、耐油、耐熱，被廣泛應用於防水塗層、不沾鍋、快餐包裝紙、化妝品等。

然而，PFAS 幾乎不會自然降解，因此又被稱為「永久化學物」。它們能在環境與人體內長期累積，並已被證實與癌症、肝腎疾病、免疫功能紊亂、生殖與發育問題等多種健康風險相關。

研究：特定 PFAS 與流產風險呈顯著關聯

研究團隊於 2018 至 2020 年間，收集了 110 名 URSA 患者，與 91 名健康對照女性的血液樣本，檢測其中 15 種 PFAS 化合物濃度。結果顯示，部分的化合物與流產風險呈顯著關聯：

PFBA：血液濃度越高，流產風險顯著上升。最高組別女性的風險比最低組別高出 8倍。

PFDoDA：風險上升 約3倍。

在使用統計模型計算下，研究指出 PFBA 和 PFDoDA 是主要驅動流產風險的關鍵因子。

PFBA 常見於不沾污產品、食品包裝、消防泡沫等；PFDA 則因其耐熱性，以及耐油、防污、防油脂與防水性能，常被應用於傢俱、包裝材料及地毯的防污與防油塗層。

影響懷孕機制未明

雖然具體機制尚不完全清楚，但PFAS已知會干擾內分泌系統，可能影響甲狀腺激素代謝、黃體功能與子宮內膜接受度，以及免疫平衡。這些作用或會削弱胚胎著床與早期發育的穩定性，導致反覆流產。

研究團隊則提醒，樣本規模仍有限，未來需要更大規模的追蹤研究，才能確認不同種類 PFAS 的具體影響與安全劑量。

如何減少 PFAS 暴露？

雖然完全避免接觸 PFAS 很困難，但可以透過以下方式減少風險：

使用可過濾 PFAS 的淨水系統

避免使用易潔鑊、防水防油的塗層食品包裝

選擇標示「不含 PFAS」的化妝品與護膚品

減少使用有防污塗層的紡織品或地毯

資料來源：https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2025.118496

Association between per- and polyfluoroalkyl substances and unexplained recurrent spontaneous abortion: A case-control study in China

（Ecotoxicology and Environmental Safety）