中國社交媒體平台 9 月起強制為 AI 生成內容加上電子浮水印

國家網信辦等四部門於今年 3 月發布的《人工智能生成合成內容標識辦法》從 9 月 1 日起正式生效，按照新規，內地的社交媒體平台必須強制為 AI 生成內容添加顯式和隱式兩種標識。其中顯式標識指可被用家明顯感知到的標識，如文字或語音提示等，而隱式標識則是指被附加到生成內容元數據上的提示內容。

根據微博、小红书、B 站、抖音等主流社媒平台最新的用家協議，各家針對不主動標識 AI 生成內容的行為，主要會採取提醒、標記、限流、移除、封號等舉措。其中活躍度最高的抖音措施也相對嚴格，違規者會被禁止發布影片、清理追蹤者甚至取消營利。

不過受限於自動甄別技術，目前各平台上還存在不少漏網之魚，不實資訊的傳播仍有可乘之機。但相信隨著時間推移，無論是機器還是人類本身對 AI 生成內容的判別能力都會提升。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk