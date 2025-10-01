中國神秘的高超音速測試留下不尋常的圖案煙霧

在最近的一次導彈測試中，中國選擇了顯眼的黃昏時分進行發射，這一行動明顯旨在傳達某種信號，而非隱蔽進行。根據報導，這次測試發生在9月29日當地時間下午6時左右，從中國北部發射出一枚大型固體燃料火箭助推器。這次發射的路徑特意設計，以最大限度地提高其在多個省份的可見性。隨著火箭助推器升空，產生了明亮的銀白色煙霧，隨著太陽的光線照射，煙霧在70至110公里（約45至70英里）高空轉化為五彩繽紛的雲霧，這一幕引起了廣泛關注。

從煙霧的形狀、直立的升高以及可見的亮亮「結」和螺旋狀的絲絨，可以推測這次測試可能使用了多個固體階段的導彈，並在初次助推後進行了控制操作。這符合中程至洲際導彈的特徵。發射的時機和選擇的路徑使得許多人能夠拍攝並分享這一事件，這在社交媒體上引發了熱烈討論。中國的一些消息來源將這次測試描述為攜帶高超音速滑行體的導彈，並指出其「不尋常」的軌跡。然而，視頻主要顯示了助推階段和高層大氣的事件，並未涉及中途飛行的情況。

廣告 廣告

對於觀察到的飛行路徑，有兩種可能的解釋。首先，導彈可能採取了特定的上升路徑以釋放滑行體，而這一滑行階段發生在民眾看不見的範圍內。其次，「不尋常」的現象可能是由於不同的上升模式、助推後的控制操作、短暫的態勢調整脈衝，或是不同高度的風影響了煙霧的外觀。在這兩種情況下，助推階段的直線軌跡並不排除後續的橫向運動。煙霧中的細緻、捲曲的模式更可能是由風造成的，而非導彈在空中迴旋所導致的。

從煙霧的行為中可以推斷出幾個信息。明亮的、纖維狀的煙霧暗示了使用了類似於DF-21、DF-26和DF-31系列導彈的鋁化固體推進劑。「結」的存在表明至少有兩次分階段事件，而另一根較小的煙霧線索則可能暗示了在釋放有效載荷前的推進器脈衝。煙霧的擴散方式及其持久的亮度顯示出高於100公里（約62英里）的高度，這對於中程至洲際導彈測試來說是典型的情況。高超音速巡航載具通常在約30公里（約19英里）以下運行，無法產生如此大範圍的亮起煙霧，而終端下潛也不會產生可在廣泛區域內可見的強烈亮光效果。

這次測試與3月1日的夜間發射類似，產生了明亮的天空效果。這表明這並不是中國首次進行此類測試，而是其持續努力的一部分，旨在驗證關鍵機制、階段可靠性以及在可見條件下的控制能力。此次發射的時機與最近一些高調展示的新型彈道和高超音速系統相吻合，並承認了長程測試，進一步強調中國在多個領域的進步。綜合來看，最佳解釋是該載具是一枚大型固體燃料彈道導彈，具備中程至洲際範圍，並且以可見性的方式進行發射。此次測試確認了在高空的多階段助推和控制的有效性，儘管高超音速滑行體的有效載荷仍需進一步確認，因為這僅基於助推階段的視覺證據，重要的證據在於公開資料之外。

這次測試在戰略上傳遞了準備就緒的信號，並展現了一種活動模式。對於防守者而言，關鍵的收穫在於展示的分階段和控制的節奏，這表明未來的滑行階段可能會在可見升空後發生，雖然此時已超出視野，但仍然可以追蹤。

推薦閱讀