中國祭牛肉保障措施 澳洲政府：令人失望
（法新社雪梨1日電） 澳洲政府表示，對中國決定對超出配額的牛肉進口加徵新關稅感到「失望」；產業團體則警告，此舉可能衝擊兩國之間價值超過10億澳元（約新台幣209億元）的貿易。
中國商務部公告，2026年1月1日起對進口牛肉實施為期3年的保障措施，對巴西、澳洲、美國等主要進口國祭出配額限制，超出配額的進口牛肉將加徵高達55%關稅，理由是國內產業「受到嚴重損害」。
根據公告，在3年保障措施實施期間，中國與澳洲簽署自由貿易協定中的牛肉特殊保障措施（限額優惠稅率）暫停實施。
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）在聲明中表示：「我們對這項決定感到失望。」
他說：「我們已向中國明確表示，澳洲牛肉不會對他們的牛肉產業構成風險，我們也希望澳洲作為重要自貿協定夥伴的地位得到尊重。
法瑞爾還說：「我們的牛肉品質世界一流、需求強勁，我們將持續為我們的牛肉產業發聲，並予以支持。」
中國是澳洲第2大牛肉出口市場，僅次於美國。
根據新規定，澳洲2026年獲得的牛肉出口配額約20萬噸。
近年來，中國牛肉價格呈現下滑趨勢，分析人士將原因歸咎於供給過剩，以及全球第2大經濟體放緩導致需求不足。
澳洲肉類產業協會（Australian Meat Industry Council）在聲明中指出，新限制措施「可能使澳洲對中國的牛肉出口量，較過去12個月減少約1/3，相當於超過10億澳元的貿易額」。
澳洲肉類產業協會執行長萊恩（Tim Ryan）警告，這些關稅將對流向中國的貿易產生「嚴重衝擊」，且「限制中國消費者取得安全、可靠的澳洲牛肉」。（編譯：劉文瑜）
