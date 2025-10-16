中國祭稀土出口管制措施 日本籲G7各國團結應對

（法新社東京16日電） 日本財務大臣加藤勝信今天指出，七大工業國集團（G7）各國應團結一致，共同應對中國的稀土出口管制措施。

加藤在華府告訴媒體：「日本對中國上週宣布的廣泛稀土出口限制深感關切，G7應團結處理這個問題。」

北京當局於本月9日宣布對稀土技術及相關物項實施新的出口管制。

中國是全球領先的稀土生產國，這些礦物是用於製造汽車、電子及國防工業關鍵磁材的必要原料。

稀土一直是中國與美國貿易談判中的主要癥結點。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天抨擊新的限制是「中國對抗全世界」，並矢言華府及其盟邦「不會受到指揮或控制」。

全球經濟領袖本週正齊聚華府，參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）的秋季會議。

除了美國和日本，G7成員還包括加拿大、法國、德國、義大利及英國。