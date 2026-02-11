中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業

中國與菲律賓關係近年持續緊張，主因是雙方對南海主權的爭議。 （inquirer.net）

中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。

中國使館批菲方抹黑中國領導人

今年 1 月 14 日，菲律賓海岸防衞隊發言人 Jay Tarriela 在社交平台上載其演說時拍攝的圖片，其身後的螢光幕展示着「為何中國持續霸凌？」的主題，並配以習近平的漫畫。中國駐菲律賓大使館在兩日後發表聲明，批評帖文攻擊和抹黑中國領導人，嚴重侵犯中國政治尊嚴，是赤裸裸的政治挑釁，已經越過紅線。

至 1 月 27 日，卡拉延地方議會通過了一項議案，宣佈去年 12 月才上任的中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物，理由是他違反外交禮儀及侮辱菲律賓官員，議案是展現卡拉延捍衞菲律賓領土完整的決心。

至昨日（10 日），北京採取報復行動，由駐菲大使宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境中國，包括香港和澳門。大使館發言人在聲明中解釋，禁令是基於「對等原則」。同日，菲律賓參議院通過一項議案，批評中國駐菲使館針對菲律賓國會議員所使用的言辭，偏離了外交溝通應有的克制、禮儀與責任，有悖於國家之間相互尊重與不干涉內政的原則。

菲律賓海岸防衞隊發言人 Jay Tarriela 在一場演說上使用了習近平的漫畫解說，引起中方不滿。 （facebook）

中國使館發言人季凌鵬隨即反擊，指摘菲參議院的議案是純粹的政治作秀，參議員對外交準則知之甚少，中方堅決反對並強烈讉責有關反華議案。菲參議院議長蘇道（Vicente Sotto III）則抨擊季凌鵬企圖讓菲參議院噤聲，「我也可以對他這麼說 – 他對外交運作一無所知」。

菲外交部：互相尊重是外交關係所必須的

至今日，菲律賓外交部發言人 Angelica Escalona 發表聲明，就中國政府禁止菲律賓地方官員入境一事作出回應，指出這是國家主權，但無助於建立良好及積極的雙邊關係。菲律賓外交部另一海事發言人 Rogelio Vilanueva Jr 補充，外交部認為與外國同儕就重要議提作出坦誠及激烈的辯論，符合菲律賓的民主傳統。

他續說，儘管菲外交部認同中國使館有回應的責任，但同時敦促對方以冷靜及專業態度應對，互相尊重是所有外交關係所必須的。因此，他促請中國使館的發言須有建設性。