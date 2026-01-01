中國福建漳州核電基地首座單元商業運行

世界上最大的核電基站，圍繞中國自主研發的華龍一號反應堆建設，已完成第一階段的建設，這標誌著北京擴展第三代核電技術的重要里程碑。根據中國中央電視台週四的報導，位於福建省東部的漳州核電廠的第二個單元已經開始商業運行，完成了這個項目的第一階段。隨著兩個初始單元的投入運行，漳州基地正式從建設轉向運營服務。

根據報導，第二個單元於1月1日凌晨12時07分通過了168小時的全功率連續運行測試，清除了商業運行所需的最後一個監管障礙。這次成功的測試確認了反應堆在持續最大輸出條件下的穩定性和安全性。分析人士表示，這次啟用代表著華龍一號的關鍵步驟，這是一種中國自主研發的第三代壓水堆。這款反應堆的設計是中國減少碳排放、增強能源安全和強化其在全球核能產業地位的戰略核心。

隨著前兩個單元的運行，漳州基地預計每年可產生約200億千瓦時的電力。官員表示，這一產出將每年減少約1600萬公噸的二氧化碳排放，相當於取代超過600萬噸標準煤。華龍一號反應堆是完全自主設計，所有知識產權均由中國擁有，並已獲得歐洲公用事業要求框架的認證。它還通過了英國的通用設計評估，這兩項指標經常被中國官員引用，以證明該技術在國際上的可信度。

根據官方數據，每個華龍一號單元每年可生產高達100億千瓦時的電力，這一產出相當於每個反應堆每年減少約816萬公噸的二氧化碳排放，進一步加強其在中國清潔能源轉型中的角色。

中國媒體報導，華龍一號目前在全球第三代核電技術中擁有最多運行或在建的反應堆，這一稱號凸顯了中國擴大的核能影響力以及在反應堆設計、建設和出口市場上的競爭力。漳州核電廠被視為華龍一號大規模推廣的發射台。該地點完成後將擁有六個反應堆，成為世界上基於單一自主研發反應堆類型的最大核電基站。

漳州廠的第一個單元於2025年1月1日投入商業運行。截至12月24日，根據官方數據，它已經產生超過100億千瓦時的電力，符合其首年服務的設計預期。隨著所有六個單元的完成，漳州核電基地預計每年將供應約600億千瓦時的電力。省級官員表示，這一額外的產能將顯著改善福建的能源結構，減少對化石燃料的依賴，並幫助平衡該省南北部之間的電力傳輸。

中國持續擴展核電作為其更廣泛的能源和氣候戰略的一部分，將華龍一號定位為其從主要核電生產國向領先核電國轉型的基石技術。

