跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
中國科學家研發微型子宮晶片 以研究人類胚胎著床過程
每個人類生命的起始都是一次風險與微妙的事件——一個微小的胚胎尋找合適的位置在子宮內著床。如果這一過程失敗，無論胚胎看起來多麼健康，懷孕都不會開始。數十年來，科學家們因為倫理限制和早期懷孕組織的獲取困難，對這一時刻的研究一直面臨挑戰。如今，中國的一組研究人員打破了這一障礙，製造出一種微型子宮芯片，忠實再現人類胚胎如何附著並深入子宮內膜。研究人員指出，這一系統成功重現了人類著床及早期著床後發展的關鍵事件。
這項進展為理解不孕症、提高試管嬰兒（IVF）成功率以及以往無法實現的治療測試開辟了新途徑。胚胎著床的過程幾乎無法進行研究。胚胎著床發生在受精後的幾天內，當一個五到六天大的胚胎到達子宮時。此時，胚胎必須完成三個緊密控制的步驟。首先，它輕觸子宮內膜，然後牢牢附著，最後深入內部以建立支持懷孕的連接。直接在人類身上研究這些步驟極為困難。倫理規定限制對自然胚胎的實驗，而早期懷孕組織通常僅可通過少數醫療程序（如子宮切除術）獲得。
現有的實驗室模型，包括平面細胞培養和內膜器官類似物，只能捕捉過程的片段，無法展現胚胎與子宮之間複雜的三維互動。因此，許多著床失敗的案例，特別是在試管嬰兒中，仍然缺乏深入理解。為了解決這一問題，中國科學院的研究人員設計了一個三維的人類子宮內膜模型，即覆蓋子宮的組織。
他們首先將人類內膜細胞嵌入到類膠狀的層中，使細胞生長並自行組織成一種與真實子宮組織相似的結構。這種工程化的組織稱為內膜樣物，然後被放置在微流控芯片內——這是一種可以控制液體和營養物質運動的小型設備。芯片環境使得這些組織的行為更接近於體內，而不是在傳統的培養皿中。更重要的是，構建模型所用的內膜細胞可以從單次活檢中獲得，該系統也能與從月經血中非侵入性收集的細胞相兼容。
當人工子宮內膜準備就緒後，研究團隊將兩種類型的胚胎引入芯片。一種是真實的人類囊胚，含有約 100 到 200 個快速分裂的細胞；另一種是由幹細胞製成的囊胚類似物，這些結構與自然囊胚非常相似，且可以以一致的遺傳特性大量生產。在芯片內，這些囊胚和囊胚類似物都經歷了完整的著床過程。它們與子宮表面首次接觸，通過分子信號形成穩定的附著，然後主動侵入組織，正如它們在早期懷孕中那樣深入。這一細節水平在早期的二維模型中未曾實現。
研究人員表示：「我們的芯片內三維內膜基於的著床模型提供了一個簡化的平台，捕捉到著床的所有主要階段——接觸、附著和侵入，以及早期著床後的發展。」當研究人員使用來自被診斷為重複著床失敗的女性的細胞構建子宮芯片時，這些胚胎的著床能力大幅降低，這與現實臨床結果相符，確認該模型能夠捕捉患者特異性的差異。
研究團隊隨後利用這一平台篩選了超過 1,000 種 FDA 批准的藥物，並識別出改善著床表現的化合物，展示了該芯片作為藥物測試工具的價值。由於全球約六分之一的成年人受到不孕症影響，了解為什麼胚胎未能著床成為一個重大的醫療優先事項。這種子宮芯片方法提供了在安全、合乎倫理和高度控制的環境中研究著床的途徑。
這將幫助醫生識別為什麼某些患者的 IVF 失敗，並根據個體的子宮反應量身定制治療，而不是依賴試錯法。然而，這一方法仍然存在局限性。它尚未包括血管或免疫細胞，而這兩者在重塑子宮和支持增長中的胎盤中扮演著至關重要的角色。希望研究人員能在未來的研究中納入這些缺失的元素，使模型更加接近真實的人類生物學。該研究已發表在《Cell》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 11 小時前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 10 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 10 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
別儲錢退休？馬斯克：未來人人要乜有乜
據《商業內幕》周五報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前表示，若他對未來的預測成真，為退休存錢將變得「毫無意義」。他預言 AI 將幫助創造資源「富足」的世界，人們可以擁有任何想要的東西，並享有優質醫療和教育服務。鉅亨網 ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 1 天前
捐家電被指呃人 宏福苑災民家屬揚言報《東張》 Tyson Yoshi改與救世軍合作賑災
宏福苑大火受災家庭眾多，不少藝人都伸手援手，當中包括Tyson Yoshi，他曾就此宣布捐出100萬元家電產品...Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
據報日本首相高市早苗擬考慮解散眾議院 圓匯急跌
日本《讀賣新聞》周五報道，首相高市早苗周五開始研究解散眾議院的可能性。若成事，眾議院選舉料於2月上旬至中旬舉行投票。AASTOCKS ・ 1 天前
蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析
2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普：不管格陵蘭願不願意 美國都會採取行動
據《CNBC》報導，美國總統特朗普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。鉅亨網 ・ 14 小時前
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。Yahoo新聞 ・ 1 天前
油麗邨財困男墮樓 倒臥行人路當場身亡
【on.cc東網專訊】油塘有人墮樓亡。今日(10日)中午12時06分，有途人報案，指一名男子懷疑由高處墮下，倒臥在油麗邨頤麗樓對開行人路上。救護員接報到場，經檢驗證實該名姓黃(42歲)男子當場死亡，遂以帳篷遮蓋遺體。警員其後查出事主是上址住戶，懷疑他從單位墮樓，on.cc 東網 ・ 9 小時前
【UNIQLO】春色新裝 保暖單品低至 $79（即日起至15/01）
Uniqlo今期限定優惠春色新裝，男女都可以著嘅防風外套、長褲，同埋一家大細嘅HEATTECH極暖系列，與大家溫暖過冬！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 有皮石斑魚柳 $75/2包（即日起至15/01）
今期產品包括美國大裝艾菲蘋果、韓國士多啤梨、筒裝珍寶高甜藍桑子、有皮石斑魚柳、冰鮮三黃雞、好運牌特選優質香米！YAHOO著數 ・ 11 小時前