iHerb雙11優惠全網限時74折
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（法新社庫克群島8日電） 中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。
庫克群島海床礦產管理局表示，「大洋號」停靠在阿瓦蒂烏港（Avatiu），目前正在進行「科學研究航程」。
庫克群島周圍廣大海床區域遍布多金屬結核，這種塊狀岩石蘊含稀土及鈷、鎳和錳等關鍵礦物。庫克群島擁有全球最大規模多金屬結核礦藏之一，並於今年稍早與中國簽署爭議性的深海採礦合作協議。
由於現有的關鍵礦物供應鏈易受貿易爭端影響，美國與中國今年雙雙加強投入備受爭議的深海採礦產業。鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、可充電電池與先進軍事科技的重要原料。
美國今年8月也和庫克群島簽署合作協議，推動深海採礦研究。
法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」今天上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。該協會負責中國的海底礦產探勘作業。
中國科研船過去曾被外界質疑以科學研究之名，從事監測與軍事活動。太平洋島國帛琉曾於2021年指控「大洋號」未經許可進入其專屬經濟區。
這次「大洋號」抵達庫克群島，距離美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）支持的深海研究航程結束不到一個月。
儘管深海採礦探勘已相當深入，但目前尚無任何國家或企業展開商業化開採。環保人士憂心，深海採礦恐造成海洋生物棲地被掩埋，重型機具噪音也可能干擾海洋生物遷徙。
國際監管機構目前仍在研擬相關的環境保護規範。ahendra）上月與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）簽署協議，促成桑迪佛德和沙哈巴迪獲遣返。
其他人也在看
國際會議聚焦汞 多國同意2034年前停用汞齊補牙
（法新社日內瓦8日電） 多國代表7日同意，在2034年前逐漸淘汰在治療蛀牙時，使用含汞填充物。這場聯合國「汞水俁公約」締約國會議，在瑞士日內瓦召開，會議閉幕聲明指出，締約國「同意在2034年前停用含汞牙科填充物，對於減少汞汙染具有重大意義」。法新社 ・ 12 小時前
康乃爾大學支付6000萬美元與川普政府和解
（法新社紐約7日電） 美國康奈爾大學（Cornell University）今天表示，已同意支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元）解決與川普政府的紛爭，使其能恢復獲得2億5000萬美元聯邦政府資金。由於川普的打壓，康乃爾大學表示，他們收到停工令，並遭到聯邦政府終止補助及凍結撥款，影響規模達到2億5000萬美元（約新台幣77億5000萬元）。法新社 ・ 10 小時前
重提白人農民遭屠殺指控 川普宣布抵制南非G20
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普表示，美國官員將不會出席在南非舉行的20國集團（G20）峰會，並再次提出南非白人（Afrikaner）正遭到系統性「殺害與屠戮」的說法。川普曾在9月宣布，將由副總統范斯（JD Vance）代替他出席本月稍晚的這場會議，但他現在表示，美國代表將完全跳過這次峰會。法新社 ・ 13 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（法新社倫敦7日電） 英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。英國國家打擊犯罪局（NCA）指出，現年37歲、居住英國的蘇炳海，與2023至2024年新加坡史上最大規模的洗錢案有關。法新社 ・ 11 小時前
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 9 小時前
《寶可夢傳說 Z-A》DLC《超次元爆湧》超級進化寶可夢公開！12月10日推出
株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
全運會｜周日在廣州開幕 工作人員及志願者作最後準備
【Now新聞台】全運會周日晚在廣州奧體中心開幕，場館一帶已實施限行措施，而工作人員及志願者忙於作最後準備。開幕禮場館廣州奧林匹克體育中心外實施限制車流措施，除了網約車、的士等特殊車輛，開幕式當天只有單數尾號車牌才可進入。中心外亦加強保安，有車輛運送物資到中心，觀眾席入口旁的志願者服務站由廣州暨南大學學生負責組織，日常比賽日約有25名志願者，開幕式將會增加人手。志願者：「(我們會)提供配套的支持，可能很多人的話，他們過來我們就會給他分散人流，或者指引他們路線，更快疏散他們。我們這邊也有一些基礎的醫療設備，急救包之類會提供給他們。」最近奧體中心開幕式的地鐵站出口是大觀南路站B出口，由這裡開始走，約1分鐘就會到觀眾入口，觀眾要沿路排隊入去，經過安檢才可進入開幕式。根據央視報導，開幕式於晚上八時開始，歷時約75分鐘，主題是「圓夢未來」，分為三個篇章「同根同源」、「同心同緣」和「同夢同圓」，突出全運會首次三地聯辦的特色，將有粵港澳三地演員、歌手參與表演；設計上亦會有維港、大三巴、廣州塔等地標，將有粵劇、麒麟舞、詠春等傳統廣東文化表演，結合科技呈現眼前，展現三地同心。 #要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息
（法新社華盛頓6日電） 研究人員今天說，美國右派意見領袖近日錯誤地把紐約市長當選人曼達尼與伊斯蘭國組織扯上關係，還廣泛轉傳一則假聲明，這則假聲明在社群媒體上獲得數百萬次瀏覽。在將這份假聲明與曼達尼連結的網紅中，包括保守派意見領袖盧默（Laura Loomer），她與美國總統川普（Donald Trump）關係密切。法新社 ・ 1 天前
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
（法新社紐約7日電） 美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。法新社 ・ 21 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
妮歌潔曼睇騷因太火辣辣而被天后Sabrina當場「拘捕」？！
【on.cc東網專訊】美國樂壇天后Sabrina Carpenter自舉行巡唱以來吸引了不少名人紅星捧場，而她開騷時加插一個「拘捕」女星的搞笑環節，一眾女星包括美國超模Gigi Hadid與英國女子組合「辣妹」（Spice Girls）成員Emma Bunton東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。 行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
財庫局與深圳地方金融管理局簽署有關黃金領域合作備忘錄
財經事務及庫務局局長許正宇和深圳市人民政府副市長、深圳市委金融委員會辦公室主任羅晃浩,在香港共同主持深港金融合作委員會第三次會議。會議上財庫局與深圳市地方金融管理局簽署了有關黃金領域合作的備忘錄,透過兩地優勢互補,共同構建深度融合的區域黃金生態圈。另外,財庫局及深圳市地方金融管理局已就進一步深化金融科技合作和交流達成共識,以期充份發揮深港兩地在金融科技的優勢,攜手打造全球金融科技中心,雙方將於近期對外共同發布金融科技領域合作政策。許正宇表示,在國家「十四五」規劃收官、「十五五」規劃謀篇布局的關鍵節點中,香港和深圳作為粵港澳大灣區發展中的核心引擎,必會繼續加強金融合作,共同釋放大灣區的巨大發展潛力。羅晃浩表示,將全面深化深港金融領域合作,全力支援香港鞏固提升國際金融中心地位,加快深圳建設具有全球重要影響力的產業金融中心,推動深港金融合作邁向更高水準、更高層次、更廣領域,為建設金融強國作出新的更大貢獻。 (BC)infocast ・ 13 小時前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加now.com 新聞 ・ 11 小時前
哈里王子出席美職棒陷「帽子門」 稱「被迫」戴帽撐美國隊 向加拿大致歉｜Yahoo 新聞
【Yahoo 新聞報道】英國哈里王子（Prince Harry）和洛杉磯出身的妻子梅根（Meghan Markle）目前定居美國加州，上周二（10月28日）在美國職棒世界大賽（World Series）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）對多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的比賽中，哈里戴上道奇隊帽。英王查理斯三世身兼大英國協（The Commonwealth）元首，哈里此舉惹怒不少加拿大球迷，他近日訪問加拿大時受訪，笑言要為此向加拿大道歉，「我當時是被迫的，沒什麼其他選擇。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 11 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前