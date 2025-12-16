中國移動香港將於明年6月23日終止2G服務

中國移動香港將於明年6月23日終止2G服務，以集中資源推動更領先的網絡技術發展。



中國移動香港指經過全面及周詳評估後作出決定，隨着市場對2G服務需求持續下降，截至今年11月，使用2G服務的客戶人數僅佔中國移動香港流動通訊客戶總數不足2.27%。

自2023年第四季起，中國移動香港已陸續通知相關客戶升級電話智能卡，以及更換或升級手機或裝置，協助客戶順利轉換至新一代流動服務，並持續致力為香港市民及企業客戶提供更優質的通訊體驗。

標誌香港2G時代結束

各電訊營辦商分階段關閉2G流動網絡，中國移動香港是本地最後一家關閉其2G流動網絡的營辦商明年6月23日將標誌着香港2G時代的結束。通訊辦提醒2G服務用戶或仍然使用2G流動裝置的客戶，應盡快於明年6月23日前升級服務計劃及流動裝置，以確保能繼續使用有關流動服務。通訊辦亦特別鼓勵市民協助身邊的長者用戶升級其服務，以體驗新一代流動服務所帶來的更先進和多元化的功能。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中國移動香港明年6.23終止2g服務-標誌香港2g時代結束/628549?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral