中國稱霸關鍵礦物供應 澳洲尋求成為替代選項

（法新社雪梨14日電） 中國為與美國打貿易戰，揚言切斷稀土供應；而澳洲正以其豐富礦藏爭取成為替代選項。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本月稍晚將訪問華府，澳方盼屆時能與美方達成協議。

澳洲得天獨厚擁有豐富的關鍵礦物資源，不僅是鋰、鈷和錳的世界前5大產國，也蘊藏大量稀土元素，例如釹和鐠，可用來製造強力磁鐵。從充電電池、太陽能板、噴射機引擎到精密導彈，各式各樣產品都需要用到這些關鍵礦物。

廣告 廣告

澳洲雖然非常擅長開採這些礦物，卻和多數礦產國一樣難以在境內提煉，環保疑慮和基礎建設成本高昂一直以來阻礙其打造自有提煉產能。於是澳洲每年開採的鋰礦，超過90%都被運往擁有超大提煉廠的中國。

中國目前稱霸全球關鍵礦物生產，不僅鋰和鎳提煉產量遙遙領先其他國家，也幾乎壟斷稀土元素提煉產業。北京為保有優勢，曾禁止提煉技術出口，也曾被控利用國家配額制來操控供應量。

分析家指出，儘管澳洲對中國的主導地位幾乎不構成威脅，但或許能提供規模小卻可靠的供應來源，以協助降低對中國的依賴。

澳洲礦業公司萊納斯（Lynas）已爭取到美國政府2億5800萬美元（約新台幣79億元）合約要在德州蓋1座提煉廠，這家澳企自稱是「中國以外唯一產量具一定規模的分離稀土材料生產商」。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）不諱言渴望與美國簽訂更廣泛的關鍵礦物協議。他本月稍早便表示：「從川普（Donald Trump）成為美國總統那天起，我們就不斷討論相關議題。」