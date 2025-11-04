中國空間站首嚐 BBQ，烤翅、牛排香飄太空

日前我國神舟二十一號任務的航天員乘組順利進駐天宮空間站，開始了與原有神舟二十號乘組約 5 天時間的共同生活。為慶祝會師，6 名航天員利用此次任務攜帶的「太空烤箱」烹製出了烤翅、黑椒牛排，在離地 400 公里的軌道上為地球觀眾奉上了一場宇宙「吃播」。理論上太空燒烤的味道應該比地球更勝一籌，因為在無重力的環境中，水分和油脂都會被完全鎖住呢。

根據官方介紹，天宮空間站現有食品的種類已擴展至 190 餘種，能做到「10 天食譜不重複」。除了更好的飲食外，神舟二十一號任務還史無前例地帶上了 4 隻小鼠到太空飼養，希望以此來研究短時間空間飛行、失重環境對其造成的應激和適應性變化。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk