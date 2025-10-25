中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴

文章來源：Qooah.com 一則來自荷蘭安世半導體總部的品質警告，引發行業關注。據荷蘭媒體報導，該公司已向全球客戶正式發出通知，明確表示無法保證其中國工廠生產晶片的品質，並建議客戶暫時停止採購相關產品，這一舉措將此前隱匿的企業控制權爭端徹底推向台前。 此次警告的導火線，源於一場突發的控制權變動。今年 10 月 1 日，荷蘭政府以「公司存在治理問題」為由，對安世半導體實施強行接管。值得注意的是，安世半導體並非荷蘭本土企業，而是中國聞泰科技旗下的全資子公司，荷蘭政府的這一決定直接打破了企業原有的管理架構。 對於發出品質警告的原因，安世半導體歐洲公司給出的解釋是，總部已完全失去對中國工廠生產流程的控制，從原材料採購、生產工藝監控到成品檢測等關鍵環節，均無法按照總部標準執行，因此無法確保中國工廠產出處理器的品質穩定性，這一說法也被視為總部對中國工廠「失控」的公開表態。 事實上，在總部發出警告之前，雙方的博弈已初現端倪。10 月 19 日，安世半導體（中國）有限公司率先發佈公開信，採取了針對性應對措施。信中明確要求國內員工繼續執行中國公司的工作指示，有權拒絕任何未經國內公司法定代表人同意的外部

Qooah.com ・ 1 天前