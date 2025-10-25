新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴
（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。
歐盟指出，全球最大稀土生產國中國對稀土技術實施新出口管制之舉已經迫使部分歐盟企業停止生產，造成經濟損害。
范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「目標在於確保歐洲產業能在短、中、長期內取得關鍵原材料的替代來源。」
自從4月以來，北京要求特定稀土金屬出口須取得許可，對全球製造業帶來連鎖衝擊。
本月，中國又宣布針對用於製造汽車、電子和國防工業所需磁鐵的稀土技術出口採取新管控措施。
范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。她說：「部分企業可以回收高達95%關鍵原材料和電池。」
范德賴恩指出，歐盟同時將致力於「關鍵原材料的生產和後續加工」，並強化與烏克蘭、澳洲、加拿大、哈薩克、烏茲別克、智利和格陵蘭等國家或地區的「關鍵原材料夥伴關係」。
