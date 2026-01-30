中國籍僱員竊取 Google AI 機密回國創業 14 宗罪全部成立面臨數十年監禁

Google 近年銳意開發 AI 技術。 (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

科技巨企 Google 一名中國籍前軟件工程師周四（29 日）在美國三藩市聯邦法院被裁定七項盜竊商業機密及七項經濟間諜罪名成立，面臨每項罪名 10 至 15 年的監禁刑期。案件發生於 2022 至 23 年，現年 38 歲的丁林偉從 Google 的網絡中偷取了超過二千頁內有 AI 商業機密的資料，然後在中國成立 AI 公司，並向上海政府申請「人才計劃」資助。檢察官指出，美國會戮力保護自身知識產權，防止外國取得不公平的優勢及危害美國國家安全。

多名在美中國公民近年被控盜竊商業機密

陪審團經過 11 天的審訊後，昨日宣佈丁林偉 14 宗控罪全部成立。案情透露，由 2022 年 5 月至 2023 年 4 月期間，時任 Google 軟件工程師的丁林偉從 Google 的網絡中盜取了超過二千頁機密資料，內有 Google 的 AI 商業秘密。丁林偉把這些資料轉移至自己的 Google 雲端帳戶。

與此同時，丁林偉暗中成立了兩間以中國為基地的科技公司。2023 年初，他計劃在中國成立一間科技公司，以該公司的行政總裁自居，公司主要業務為 AI 及機器學習。丁林偉向投資者聲稱他可以建立一部 AI 超級電腦，方法是複製及改良 Google 的技術。2023 年 12 月，他在向 Google 呈辭之前兩周，再次把偷竊得來的商業機密上載到自己的個人電腦。

丁林偉或將面臨每項盜竊商業祕密罪最高 10 年、每項經濟間諜罪最高 15 年的刑期，法庭將於下周二（3 日）判刑。《紐約時報》報道指，近年來，中美圍繞技術主導權的競爭加劇，此案是這一背景下美國對多名在美中國公民提起的類似訴訟之一。美國檢方還分別對兩名前蘋果公司工程師提起了訴訟，其中一案涉及數據盜竊，另一案涉及竊取該公司自動駕駛汽車項目的機密。

犯案後辭職 買單程機票回中國

本案呈堂證供顯示，丁林偉所偷取的資料屬於 Google 超級電腦數據中心用作訓練大型 AI 模型的硬件基建及軟件平台，當中含有 TPU 晶片 和 GPU·系統的詳細結構及功能。丁林偉向投資者聲稱，中國的國策以 AI 發展及創新優先，他在 2023 年後期已向上海政府申請「人才計劃」資助。

控方指，由中國政府推出的人才計劃旨在鼓勵個人前往中國，為中國的經濟及科技增長作出貢獻。而丁林偉向政府提交的申請書聲稱，他計劃幫助中國取得媲美國際水平的電腦基建能力。檢察官 Craig H. Missakian 指出，美國會戮力保護自身知識產權，防止外國取得不公平的優勢及危害美國國家安全。他說，為了幫助中國而竊取先進人工智能技術，會威脅美國的科技優勢及經濟競爭力。

報道指，洋名 Leon 的丁林偉於 2019 年初入職 Google，在 2024 年 1 月突然辭職。他在辭職前預訂了一張前往北京的單程機票。三個月後，他被美國 FBI 拘捕。丁林偉的辯護律師回應稱，對陪審團的裁決感到失望。