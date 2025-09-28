中國籲北韓加強合作 共同反對「霸權」

（法新社首爾29日電） 中國外交部長王毅在北京會見北韓外長崔善姬時表示，北京希望加強與平壤間合作，共同反對霸權主義，此言幾乎直指美國。

北韓外長崔善姬昨天在北京與王毅會見，這是北韓領導人金正恩罕見訪中後數週內的另一場雙邊高層交流。

王毅對崔善姬說：「維護、鞏固和發展中朝關係一直是中國政府堅定不移的戰略方針。」

根據中國外交部會議紀要，王毅強調：「中國願與北韓加強在國際和地區事務的協調與合作，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益以及國際公平與正義。」

這番表態是針對美國而言，因為近年來美國在經濟和地緣政治等多方面都是中國的主要競爭對手。

韓聯社引述北韓中央通信社報導指出，兩國外長在會談中就多項議題「完全達成一致」。