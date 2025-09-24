中國網信辦發通告嚴打網上悲觀情緒 禁止鼓吹「努力無用論」、「讀書無用論」

中國網信辦宣佈為期兩個月整治行動，其中一個焦點是網上的悲觀情緒，禁止過度渲染消極及悲觀情緒，包括片面放大負面個案、借機宣揚厭世等負面人生觀等。 （西瓜視頻網頁）

中國互聯網信息辦公室周一（22 日）發出通知，表示部署開展一項名為「清朗・整治惡意挑動負面情緒問題」的專項行動。是次行動針對網上社交、短視頻及直播等平台，整治「挑動群體極端對立情緒」、「宣揚恐慌焦慮情緒」、「挑起網絡暴力戾氣」及「過度渲染消極悲觀情緒」等問題。

不准宣揚「以暴制暴」 遏止 AI 渲染暴力

為期兩個月的專項行動列出網絡平台的四大問題，首先是「挑動群體極端對立情緒」，意指供社會熱點事件污名化炒作，挑動群體間矛盾。其次「宣揚恐慌焦慮情緒」，即惡意虛構散佈災情及險情等可能影響公共安全的突發事件、偽造發佈政府部門公告、發佈陰謀論等聳人聽聞的信息等。

第三個針對的問題是「挑起網絡暴力戾氣」，即宣揚「以暴制暴」、傳播未經處理直接展示的血腥恐怖現場畫面，或發佈含有虐待動物、自殘自傷等極端行為的刺激圖片視頻；利用 AI 合成渲染美化暴力行為、製造獵奇驚慄氣圍亦屬整治焦點。

網信辦稱，今次專項行動是為了整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性的網絡環境。

最後是「過度渲染消極悲觀情緒」，即集中發佈或片面鼓吹「努力無用論」、「讀書無用論」等絕對化、消極化論調；同時針對惡意解讀社會現象、片面放大負面個案、借機宣揚厭世等負面人生觀。過度自我矮化或者渲染頽喪消極負面情緒、引起跟風仿效，亦是網信辦表明要整治的問題。

政治學者：如無更好生活 難改負面情緒

通知沒有具體說明整治的方式，網信辦負責人強調，各地網信部門要從嚴處罰問題突出的網站平台及賬號，各網站平台亦要深入開展自我審查，並鼓勵網民積極舉報，抵制惡意挑動負面情緒等問題。在該份通知發出翌日，網信辦即宣佈對網媒《今日頭條》採取約談，責令限期改正等處罰措施。

網信辦的措施引來國際傳媒的關注，CNN 今日（24 日）跟進報道，以「中國互聯網審查有新焦點：悲觀主義」為題，講述中國的強力網絡審查一向以刪除政治異見、反對共產當領導及提及敏感歷史事件聞名，如今又要面對新的問題 - 負面情緒。

報道引述新加坡國立大學政治科學系副教授莊嘉穎指出，中國人目前普遍對其個人前途存在缺乏動力甚至悲觀的問題，中國當局採取措施鼓勵消費者信心以推動經濟增長是可以預期，而其中一個方法就是管理網上公共情緒。不過他認為，整治網上平台或可改變網民的語調，但如果沒有更好的生活和工作前景，措施較難改變人們的普遍情緒。