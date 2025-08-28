中國續與朝俄加強合作 促日本正視歷史走和平發展路

「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
【on.cc東網專訊】中國抗戰勝利80周年紀念大會下周三（9月3日）將於北京舉行，北韓領袖金正恩和俄羅斯總統普京應邀出席。中國外交部部長助理洪磊周四（8月28日）表示，中方將與上述兩國繼續加強交流合作。他又指出，希望日方正視歷史，深刻地反省歷史罪責，與軍國主義徹底劃清界線，走和平發展、睦鄰友好的正道。
洪磊在回答提問時指出，在艱苦卓絕的戰爭年代，中朝兩國人民相互支持，為抗戰勝利作出了重要貢獻。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，是中國的堅定立場。中方願與朝方在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作。
洪磊稱面對變亂交織的國際形勢，中俄作為聯合國創始成員國和聯合國安理會常任理事國，將繼續致力於維護聯合國的權威和國際公平正義，同時在上合組織、金磚國家等多邊平台內進行真正的多邊主義。
至於有觀點認為中方借歷史問題向日本施壓，洪磊在記者會回應，日本國內始終存在一股勢力企圖否認侵略、美化侵略，歪曲篡改歷史，甚至為當年的戰爭罪犯翻案招魂，這是對戰後國際秩序的挑戰，對人類良知的挑戰，對所有愛好和平人民的挑戰。近年日本大幅調整安保政策，逐年增加防衞預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，令人不禁質疑日本是否真心堅持專守防衞、堅持和平發展。日本官房長官林正芳周三（27日）表示，日本戰後一直走和平國家道路。對是否曾呼籲各國不要參加中國抗戰紀念活動，林正芳拒絕回應。
另內地官媒社交帳號「玉淵潭天」周三發文稱，自2015年以來，日本拿出560億日元（約29.6億港元），企圖搆構所謂的「正確形象」；2025年相關預算達到62.2億日圓（約3.3億港元）。相比之下，自戰敗後，日本政府對慰安婦問題作出的補償總共不足100億圓（約5.3億港元），至今未向受害者作出充分、真誠的賠償與道歉。
