中國美術學院教室天花板爆屎渠 女學生慘遭「黃金」淋身(有片)

浙江省杭州市的中國美術學院良渚校區發生天花板爆屎渠事故，一間教室的天花板水管破裂後糞水傾瀉而下，當時有一名女學生在教室做作業，結果整個人被混合糞便的髒水從頭淋下，桌椅、電腦與書本全毀。(影片截圖)

浙江省杭州市的中國美術學院良渚校區周一(8日)發生天花板爆屎渠事故，一間教室的天花板水管破裂後糞水傾瀉而下，當時有一名女學生在教室做作業，結果整個人被混合糞便的髒水從頭淋下，桌椅、電腦與書本全毀。校方事後雖表示已完成清理消毒，並解釋「眼鏡掉進管道」導致事故，但此說法被輿論批評牽強。

校方解釋事故原因被批牽強

影片可以看到，教室桌椅、電腦和地板都是糞水，一名女生全身被咖啡色的污水淋透，光著腳站在地上情緒崩潰，一邊哭泣一邊說：「我不該選這個座位的，現在怎麼辦？」，網民同情女生，「隔着屏幕都有味道」、「這真是一輩子的陰影」。

校方工作人員回應，事發後已立即對教室進行徹底清理、沖洗消毒，目前現場已無異味，目前正調查事故原因，校方已與學生進行溝通疏導，學生表示理解，目前情緒穩定。

校方聲稱，事故原因是「學生眼鏡掉進去造成管道堵塞，管道壓力增大致破裂」，但不少網民批評此說法過於牽強，認為校方是在推諉卸責，指眼鏡體積小，不可能單獨造成管道爆裂，問題更可能出在管線承壓不足、老化或維護疏失。





