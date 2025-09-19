中國羽毛球大師賽 鄧俊文和謝影雪混雙八強止步(陳天朗報道)

【Now新聞台】中國羽毛球大師賽，港隊的鄧俊文和謝影雪不敵馬來西亞組合，混雙八強止步。

背向鏡頭的鄧俊文和謝影雪挑戰三號種籽、陳堂傑及杜頤溈，開局相當順，拉開過6比1。上個月的世錦賽，陳堂傑及杜頤溈為馬來西亞贏得第一面混雙金牌，站穩陣腳後發動攻勢，陳堂傑後場調動，杜頤溈殺一板贏分有聲有畫，一囗氣追5分 。「鄧謝配」領先10比8後，被大馬組合連取9分，頭一局輸12比21。

兩年前唯一交手，港隊連輸兩局，不想歷史重演，謝影雪網前一勾二拍三拉弓，第二局開局建立7比0優勢，最多拋離9分，回敬21比12追和局數。

決勝局「鄧謝配」試過超前4比2下連失5分，中段兩度扳平，又落後到14比18。陳堂傑先來跳高放短，再走另一邊拉斜線，打到鄧謝雙雙倒地。一個仰天，一個跪地，上年不敵許邦榮及鍾舒韻四強止步，「鄧謝配」今屆在八強，同樣敵不過馬來西亞組合，苦戰1小時1分鐘，輸多局17比21，局數輸1比2出局。

