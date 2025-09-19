皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
中國羽毛球大師賽 鄧俊文和謝影雪混雙八強止步(陳天朗報道)
【Now新聞台】中國羽毛球大師賽，港隊的鄧俊文和謝影雪不敵馬來西亞組合，混雙八強止步。
背向鏡頭的鄧俊文和謝影雪挑戰三號種籽、陳堂傑及杜頤溈，開局相當順，拉開過6比1。上個月的世錦賽，陳堂傑及杜頤溈為馬來西亞贏得第一面混雙金牌，站穩陣腳後發動攻勢，陳堂傑後場調動，杜頤溈殺一板贏分有聲有畫，一囗氣追5分 。「鄧謝配」領先10比8後，被大馬組合連取9分，頭一局輸12比21。
兩年前唯一交手，港隊連輸兩局，不想歷史重演，謝影雪網前一勾二拍三拉弓，第二局開局建立7比0優勢，最多拋離9分，回敬21比12追和局數。
決勝局「鄧謝配」試過超前4比2下連失5分，中段兩度扳平，又落後到14比18。陳堂傑先來跳高放短，再走另一邊拉斜線，打到鄧謝雙雙倒地。一個仰天，一個跪地，上年不敵許邦榮及鍾舒韻四強止步，「鄧謝配」今屆在八強，同樣敵不過馬來西亞組合，苦戰1小時1分鐘，輸多局17比21，局數輸1比2出局。
#要聞
其他人也在看
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 21 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 1 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 23 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 18 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前