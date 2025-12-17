中國老年群體感染愛滋病持續增加 廣東 60 歲以上患者佔逾兩成︱Yahoo

【Yahoo健康】內地人口老齡化趨勢持續，同時老年群體感染愛滋病的個案佔比近年上升。

廣東省疾控局發布資料指，全省愛滋病疫情整體處於低流行水平，新報告病例呈下降趨勢，但高年齡組病例所佔比例上升。

廣東省披露數據顯示，高年齡組（60 歲及以上）佔當年報告病例的比例，由 2015 年的 12.4% 增至 2025 年首 10 個月的 20.1% 。浙江方面公布的數據亦顯示，今年新報告愛滋病病例中， 50 歲以上中老年病例佔比為 39.2% 。

至於在香港，根據衞生署衞生防護中心今年 8 月公布本港上半年愛滋病病毒及愛滋病情況，期內接獲 180 宗愛滋病感染個案，以及 47 宗愛滋病新增個案，涉及 33 名男性及 14 名女性。自 1985 年有統計以來，本港愛滋病確診呈報個案累計為 2604 宗，最常見的愛滋病界定疾病為肺囊蟲肺炎。