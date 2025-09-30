中國聲稱其新型海軍激光武器在無人機防禦方面超越美國 Helios

根據中國一份軍事雜誌的報導，北京開發的一種激光武器專為船隻部署而設計，其威力據稱超越美國的類似系統。該神秘的激光武器在9月於北京舉行的勝利日閱兵中亮相，隨後有關其能力的猜測便層出不窮。這份名為《兵器工業科學技術》的中國軍事雜誌指出，這款名為「遼源-1」的激光武器將作為艦艇的最後防線，負責「近距攔截來襲的導彈和無人機」。這意味著，遼源-1的主要任務是確保在任何威脅能夠對艦艇造成傷害之前，將其完全摧毀。

根據該報導，遼源-1激光武器將與長程、中程和短程海軍空防導彈系統協同工作，以確保艦艇能夠在面對各種空中威脅時獲得保護。激光武器快速成為應對無人機及其他空中威脅（如導彈和飛機）的重要資產，各國都在積極開發和測試這類武器，以期在衝突中占據優勢。美國、英國、中國和印度等國家均已開發激光武器，並努力將其投入實戰。

《南華早報》報導指出，中國的遼源-1激光武器可與美國的Helios系統相抗衡。Helios系統已在USS Preble驅逐艦上服役，但中國尚未披露裝備遼源-1系統的艦艇名稱。根據中國軍事雜誌的說法，遼源-1的功率輸出介於180千瓦至250千瓦之間。此外，該報導還聲稱，中國激光武器的透鏡孔徑約為美國Helios的兩倍，並且其他輔助設備也更為先進。

根據這份軍事雜誌的報導，遼源-1激光武器的功率輸出優於美國海軍正在測試的系統。報導還指出，中國的武器系統有足夠空間增加更多的電源單元，以確保更大的功率輸出。該系統的攔截成本低廉，甚至能夠有效防禦反艦導彈。專家表示，激光武器可以與傳統的短中程空防導彈系統形成互補。與此同時，搭載在USS Preble上的Helios系統於2024年進行了空中目標測試，該60多千瓦的系統由洛克希德·馬丁公司交付給美國海軍。

美國海軍還在一艘聖安東尼奧級兩棲運輸艦上安裝了一個150千瓦的激光武器系統演示器。此外，還有多個光學眩目干擾器（ODIN）激光干擾器集成在阿利·伯克級驅逐艦上，用以干擾敵方傳感器。儘管美國已積極進行測試並公佈了艦載系統的能力細節，中國尚未分享更多相關信息。至於中國激光武器系統的實際能力是否能如報導所稱，仍有待觀察。

