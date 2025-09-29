中國聲稱 J-35 隱形戰機幾乎無法在雷達上被發現

中國最新的 J-35 航母型戰鬥機正逐漸成為全球最先進的隱形飛機之一，據國家媒體報導，其雷達反射截面被認為小於一隻人手掌，這突顯了北京在提升其航母艦隊的下一代隱形戰鬥機方面的努力。根據中國中央電視台（CCTV）的報導，這一聲明強調了中國在海軍現代化過程中的重要步驟，特別是在航母上部署新型戰機的決心。

J-35 是 J-35A 多用途隱形戰鬥機的海軍變型，最近參加了從中國首艘配備電磁彈射器的航母福建號進行的發射和回收試驗。這項訓練由中國人民解放軍（PLA）海軍於 9 月 22 日公佈，除了 J-35 外，還包括 J-15T 重型戰鬥機和 KJ-600 空中預警機。這些測試顯示，J-35 的潛力不僅在於其隱形能力，還在於其能夠與其他先進戰機協同作戰，提升中國海軍的整體作戰能力。

根據北京的航空知識雜誌總編輯王亞南的說法，雷達反射截面約為「像麻雀一樣的大小」，這顯示出其隱形能力達到世界級水平。他指出，這樣小的雷達截面使得 J-35 能夠在接近目標之前保持隱蔽，從而在戰鬥中獲得更多優勢和機會。CCTV 報導稱，J-35 的最大起飛重量接近 30 噸，並由兩台完全在中國自主研發的中推動力引擎提供動力。王亞南表示，對於一架中型戰鬥機而言，這個重量幾乎相當於重型戰鬥機，並且該機型的設計以及福建號的電磁彈射技術使其能夠滿載燃料和彈藥發射，從而擁有更大的航程、持續作戰能力和火力。

J-35 是中國首款航母型隱形戰鬥機，其空軍對應機型 J-35A 於 2024 年中國航空展首度亮相，官員透露該系列包括多種不同軍事分支的變型。中國航空工業集團沈陽飛機設計研究所的首席設計師王永青在 6 月對《全球時報》表示，J-35 計劃是圍繞模塊化設計進行的。他指出，許多研究成果可以應用於不同變型，例如傳感器、機載設備和航空電子系統。這一開發模式顯著降低了戰鬥機開發所需的成本和時間，同時也使得生產數量更高，從而有助於降低長期維護成本和簡化解放軍的後勤保障。

中國快速現代化其海軍和空軍，增強航母、高級驅逐艦和遠程導彈，以挑戰美國在西太平洋的主導地位。美國海軍目前在其航母上部署隱形 F-35C 戰鬥機，然而如果 J-35 按照所宣稱的性能發揮，將有可能縮小這一差距，為解放軍海軍提供一種同樣具備隱形能力的打擊航空器。隨著 J-35 現在進行航母試驗，並且其隱形特性引起國際關注，分析人士認為中國正在為推出一個強大、自主研發的替代方案來與西方第五代航母戰鬥機競爭做好準備。

