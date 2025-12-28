中國自 2026 年起將無人機納入航空法規範

中國將於 2026 年 7 月 1 日正式實施更嚴格的無人機規範。自該日起，無人機將根據中國航空法被視為飛機，而不再是目前的鬆散管制技術。根據新規定，無人機將受到認證、可追溯性及法律責任的約束。這一改變不僅加強了管控，也顯示國家對無人機產業作為經濟支柱的長期支持。為了實現這一變革，中國計劃更新其 1995 年的民用航空法，明確包括民用無人駕駛航空器（無人機）。這一變化意義重大，因為之前無人機處於法律灰色地帶，由零散的規定進行管理。

根據《南華早報》的報導，這些規範將新增一章專門針對無人機，並強化其法律責任，使之更為清晰明瞭。關於認證，新法律要求所有涉及無人機產業的參與者必須獲得認證。這包括設計師、生產商、進口商、維修公司及操作員，除非獲得豁免。

新的法律將不僅限於加強法規，而非禁止無人機的使用。根據《南華早報》的報導，這是基於 2024 年的臨時規則，要求中大型無人機需要認證。根據新法，小型和微型無人機大部分仍然豁免，但這些規則將成為永久法律而非臨時指導。每架無人機現在也必須獲得與真實姓名註冊相關的獨特 ID 碼，這將使當局能夠追踪擁有者、飛行者及其來源。

這一新法律還將打擊在機場等地區不安全或擾亂的無人機使用。違規行為的處罰將包括罰款、沒收設備，以及潛在的監禁。新規範的推出正值中國無人機經濟迅猛增長之際。當前無人機已被應用於包裹配送和城市物流等領域，還有計劃發展乘客無人機和空中出租車。

根據一些估計，無人機經濟在 2023 年的市場價值達到 5,000 億人民幣，預計到 2030 年將超過 2 萬億元（約 $280 億 / 約 HK$ 2,184 億）。不過，近年來中國發生的多起事故導致民用航班受到影響，並強制設立禁飛區。因此，這些新法律的推出旨在提升安全性和產業政策。

這些法規並非旨在扼殺無人機產業，而是試圖標準化、幫助安全擴展並保護國內生產。這也顯示了中國對無人機產業的長期支持，確保其在未來多年內繼續作為經濟支柱。部分專家還指出，這些新法律在某種程度上可能是對美國對中國無人機的限制的回應。美國聯邦通信委員會（FCC）將中國無人機標記為潛在國家安全風險，並限制其在美國的使用，這一舉措被中國稱為歧視性行為。

因此，中國似乎試圖模仿美國的認證體系，同時進一步強調強制可追溯性和真實姓名註冊。這不僅使中國政府對其產業有了更多的控制權，也能作為證據顯示中國無人機的安全性及其製造商的責任性。

