中國舉行抗戰勝利 80 周年紀念大會｜港交所與證監會員工涉內幕交易遭調查｜鄭中基否認因《阿龍》乘勢「復出」｜9 月 3 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 3 日（星期三）。明日香港大致天晴，清晨約 28 度，日間酷熱，高見約 34 度，新界再高 2 至 3 度；稍後局部有驟雨，吹輕微至和緩東南風。預計紫外線指數約 12，屬極高。展望隨後一兩日持續酷熱，星期六有幾陣驟雨；星期日及星期一驟雨增多並有狂風雷暴，風勢頗大。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】北京今日舉行抗戰勝利 80 周年紀念大會。上午 8 時 56 分，習近平與俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩同步現身天安門城樓。大會有 26 國政要出席，先由習近平發表講話，之後進行約 70 分鐘閱兵。港方方面，行政長官李家超率 360 人代表團赴京；署理行政長官陳國基等則在香港大會堂紀念花園出席儀式。習在講話中指，中國人民以巨大犧牲「為拯救人類文明、保衛世界和平作出重大貢獻」，解放軍將「為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。

習近平與俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩同步現身天安門城樓。 (Photo by Shen Hong/Xinhua via Getty Images)

【Yahoo 新聞】除外賓名單外，卸任領導人動向受關注。直播畫面所見，前總理溫家寶、前國家副主席曾慶紅及王岐山、前副總理李嵐清、前全國人大常委會委員長栗戰書、前全國政協主席汪洋等登上城樓觀禮； 82 歲前總書記胡錦濤未有現身。報道回顧，胡於 2022 年二十大閉幕會中途被請離場，官方其後稱其「身體不適」。

【Yahoo 新聞】Google 最新《公開資訊報告》顯示， 2024 年下半年香港政府共提出 36 次移除要求、涉 126 個項目，最終 41 項被移除。其中個案涉及私隱專員公署要求撤除 7 個揭露臥底警員資料的搜尋結果；Google 表示相關內容屬「合法新聞活動」，未有下架。同期警方提出的移除要求最多（ 23 次）；涉「詐騙」內容 57 項、「猥褻／裸露」與「私隱權和安全性」各 30 項、「國家安全」 6 項。

【今日重點財經新聞】

【彭博】知情人士指，當局正調查至少兩名港交所及金融監管機構人員是否在過去數年向交易員等洩露將發布的公司公告，部分涉私有化進程；亦波及券商及網紅。調查已持續數月，未必最終提出檢控。證監會回應稱對任何調查不予置評，港交所拒評。報道並提及近年個別私有化前股價異動個案，惟未見證據顯示與是次調查相關。廉政公署曾於 2024 年就洩漏供股資料起訴證監會經理，涉獲利 1,100 萬港元。

【AASTOCKS】據天眼查，小紅書營運商「行吟資訊科技（上海）有限公司」被 TVB 旗下「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由為侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。案件排期於 10 月 13 日下午 2 時在上海市黃浦區人民法院開庭。新浪科技就事件向小紅書查詢，暫未有回應。

【infocast】OpenAI 指出，下月起家長可把帳戶與青少年子女帳戶連結，設定以年齡為本的回應規則，系統偵測子女情緒突變時亦會向家長發送通知。公司並稱未來 3 個月將把部分敏感對話轉至推理模型處理，以提升安全。報道同時提到，一對美國夫婦入稟指控 OpenAI 與行政總裁阿爾特曼，稱其子於今年 4 月自殺與 ChatGPT 互動有關。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】鄭中基自編導演兼主演的新作《阿龍》相隔逾 7 年上映，講述單親父為尋女在泰國失蹤後決心復仇。鄭透露為角色增磅操肌，曾「打碎雞胸當水飲」，拍攝初期更因排練受傷「裂咗骨」。外界視是次為其「復出」，他直言「其實我都冇停過」，並預告將有與音樂相關的新挑戰。

鄭中基身兼編、導、演，與女主角周秀娜帶來新作品《阿龍》。

【Yahoo 娛樂圈】王君馨今年 5 月誕下女兒後，持續透過 YouTube 與 IG 分享近況。近日她發布影片，指 AI 爆炸式發展令人憂慮，已滲透教學與內容創作，並舉 AI 伴侶為例，擔心蒐集個資後可能「反向操控」用戶，形容「真的很可怕」，呼籲以愛心誠實交流。

【Yahoo 娛樂圈】《 2025 香港小姐競選》亞軍施宇琪被指於 2018 年曾遭網民起底。報道指她家族五代畢業於英國劍橋大學，本人以 IB 滿分入讀並以一級榮譽畢業，現職股票期權交易員；為備戰選美半年內減重 14 KG。對於昔日被追求與起底風波，施回應稱「好不值一提」。