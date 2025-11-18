中國航空力量晒冷 翼龍X首現身中東

【on.cc東網專訊】在周一（17日）揭幕阿聯酋2025年杜拜航空展上，中國多款商用、軍用飛機及無人機組團亮相，還帶來多個首次，當中最引人注目是翼龍X無人機及C919大飛機。

一架一比一全尺寸翼龍X模型及配套武器擺放在室外靜態展示區，是該款無人機首次以靜展形式亮相境外航展。翼龍X去年已在珠海航展首度現身，它集遠航程、重掛載及多用途等特點於一身，除了可執行全域偵察打擊、跨域支援協同、對抗環境作戰及應急救援行動等任務，還備有反潛構型，可執行海上廣域偵察監視、綜合搜潛攻潛、遠域巡邏、反潛作戰，以及針對關鍵要域常態化封控反潛等任務。此外，杜拜航展還展示掛載霹靂系列空對空導彈的殲10CE戰機、殲35A、運20、L15A，以及多款翼龍、旋戈系列無人機模型。

廣告 廣告

首次參展的中國航空發動機集團，一共展示19型動力產品，包括太行、AES100引擎等產品，是中國國產航空引擎在海外展出譜系最全、數量最多的一次。另外，換裝中國自主研製高級教練機L15的阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊，在航展開幕前展開適應性飛行，完成多個特技動作，包括在天空中畫出一顆巨大的「心」。

首次在中東地區亮相、中國商飛公司的C919大飛機，開展前也展開適應性飛行。C919在場與C909擺在一起，吸引大量觀眾打卡。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】