中國花樣滑冰組合賽場展示「 DF-61 」導彈毛公仔 原型可搭載核彈頭 國際滑聯調查︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】中國盃花樣滑冰大獎賽冰舞賽 10 月 25 日於重慶舉行，賽後中國組合任俊霏、邢珈寧在等候分區成績期間，短暫拿起觀眾拋入場內、標有「 DF-61 」字樣的導彈造型毛絨公仔，並做出模擬飛行動作；畫面曝光後在網上引起爭議。國際滑冰聯盟（ ISU ）在 10 月 26 日表示對事件感到遺憾，並已展開調查。

當時觀眾依照花式滑冰比賽傳統，在選手表演結束後向冰場投擲鮮花或公仔，以示支持。兩人撿起的其中一個外觀類似導彈公仔，上面印有「 DF-61 」字樣，被指是以中國東風-61 型陸基洲際彈道導彈為原型的公仔。轉播畫面顯示，邢珈寧曾手持該公仔模擬飛行，任俊霏則隨後將其抱在懷中等候成績，教練鄭汛也曾短暫觸碰公仔。

國際滑冰聯盟於 10 月 26 日 發聲明表示，注意到有觀眾在中國盃花樣滑冰大獎賽中向冰面投擲「不當物品」，並被剛完成比賽的選手拾起展示，聯盟對此表示遺憾，並會依規展開調查。

事件引起外國網民批評，有人認為導彈造型的公仔「象徵軍事暴力」，並指在國際賽事上出現相關畫面「不合時宜」，甚至呼籲「取消選手奧運資格」，亦有網民向國際滑冰聯盟投訴。不過，大批中國冰迷則認為事件被過度解讀，強調向選手拋送公仔是花樣滑冰的慣例，涉事兩人只是展示觀眾贈送的紀念品，並無任何政治含義或惡意，呼籲外界不要上綱上線。

導彈上月閱兵首次公開亮相

「 DF-61 」導彈是中國新型陸基洲際彈道導彈，上月在北京天安門廣場的閱兵儀式上首次公開亮相。該型導彈能搭載核彈頭，射程覆蓋全球主要目標，被形容為中國「戰略王牌」。

任俊霏、邢珈寧此次在中國盃冰舞比賽中排名第八，賽事冠軍則由美國組合 Madison Chock 與 Evan Bates 奪得。截至目前，中國花樣滑冰協會及兩位選手尚未就事件公開回應。