根據中國科學技術協會（CAST）的說法，世界上最早的電腦並不是由查爾斯·巴貝奇在19世紀建造，而是在兩千多年前的西漢時期誕生的。這個名為「提花機」的裝置是一種用於織造絲綢的圖案織機，約在十多年前偶然被發現。根據定義，電腦是任何可以接收指令、執行程序並提供結果的裝置。這可以用於複雜的數學計算或自動執行某些任務。雖然如今「程序」的定義通常指的是軟件，但它也可以以圖案卡的形式存在，這是早期編碼者在現代電腦初期所採用的方法。

CAST 作為中國最大的官方科學機構，對於世界上最早電腦的聲明引起了廣泛關注。這一聲明正值中國在多個技術領域競爭領先地位的時候，從電信到人工智能、超級計算到航空航天等各個方面。

提花機是一種用於將絲綢織成固定圖案的複雜機械。這台機器建於公元前150年，遠遠早於西方的織機，幫助工匠們通過機械化在兩千多年前創造出不同的圖案。織物是通過稱為經線和緯線的縱向和橫向線來編織的。為了製作圖案，織工需要在特定位置提升經線，使梭子能夠通過帶有顏色的緯線。這增加了織工的工作量，但中國作為世界絲綢生產中心的崛起，很可能得益於這台機器提供的機械化。

這台機器使用了10,470根經線，並且可以通過86個可編程的模板進行控制。一旦編程完成，機器可以同時運行多達100個裝置，且精確度極高。它可以與現代的二進制電腦相提並論，因為它使用物理圖案卡來編碼需要創建的圖案。在這些卡片中，提升的經線可以代表二進制的1，而降低的線則可以代表0。

提花機的偶然發現是在一次地鐵線的挖掘中進行的。中國絲綢歷來是一種全球奢侈品，這被歸因於其生產過程中的優越品質。然而，絲綢產品的流行或許也因為透過提花機實現的精確織造而供應更為充足。中國機械化織造的具體發展時間線仍不明確。2012年的一次偶然發現為考古學家提供了一些線索。在成都市的地鐵建設過程中，西漢的一座古墓在老官山遺址被發現。挖掘後，考古學家發現了四個保存良好的織機模型，並保留有絲線的殘餘。纖維專家後來確認這些是全球最早的圖案織機。隨後對該織機進行的重建工作幫助確定了其運作方式。

根據CAST的說法，這些織機使用了圖案書，並配有可編程的設計模板。為了製作圖案，工匠首先使用線或竹棍進行物理序列的編程。然後，織工循環這些圖案，最終完成織造。這一發現不僅讓人們重新認識了古代中國的技術創新，還顯示了中國在歷史上對織造技術的貢獻。

