中國計劃任務撞擊小行星，以改變其軌道：報導

中國正積極推進一項雄心勃勃的行星防禦任務，旨在測試一艘太空船是否能改變接近地球小行星的軌道。根據一位領先的太空研究者的說法，這個項目將發射一艘太空船，讓其與一顆位於數千萬英里外的小行星相撞，目標是將其軌道輕微調整約 1 英寸（約 2.54 公分）。雖然預期的偏移量約為 1.2 至 2 英寸（約 3.05 至 5.08 公分），看似微不足道，但這將證明小行星重定向的概念。如果該任務在今年內實施，中國將成為繼美國之後第二個達到此里程碑的國家。

在第三屆深空探索（Tiandu）國際會議上，中國月球探索計劃的首席設計師、工程院院士吳偉仁宣布了這一項目。他解釋說，該任務將部署兩艘太空船——一艘用於撞擊小行星，另一艘則用於觀察撞擊。這是加強中國在行星防禦研究中的角色的一部分。據《南華早報》報導，吳偉仁詳細說明，任務開始時將有一艘觀察太空船接近目標小行星，以進行詳細調查並收集精確的物理數據。在這一階段之後，撞擊船將以高速撞向小行星，而觀察船則在地面和太空望遠鏡的支持下，通過先進的成像系統記錄這次碰撞。

科學家還概述了中國對於綜合行星防禦系統的願景，該系統將結合早期預警、在軌應對以及對潛在小行星威脅的整體準備。根據中國媒體的報導，這項策略以動能撞擊為核心，並輔以額外技術以增強有效性。吳偉仁還強調，北京對國際合作持開放態度，包括數據共享，旨在建立一個全球聯合的小行星防禦框架。

小行星既被視為資源也被視為生存威脅，經常被形容為太陽系早期形成與演化的化石。小行星中富含鐵、鎳及貴金屬等貴重金屬，但接近地球的小行星也被普遍認為是人類面臨的最重要的生存威脅之一。觀測技術的進步導致發現越來越多的小行星，根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的報告，截至 2021 年 6 月，科學家已識別出 26,115 顆接近地球的小行星，其中 2,185 顆被分類為潛在危險。中國即將發佈的任務基於這種日益增長的認識，並跟隨著 NASA 在 2022 年的努力，該努力被認為是全球首個行星防禦測試。

近年來，中國加快了對接近地球小行星及行星防禦的研究，與美國在該領域日益增長的努力保持同步。中國的天問二號探測器於 5 月發射，主要有兩個目標：從接近地球的小行星 2016 HO3 收集樣本，然後對主帶彗星 311P 進行掠過研究。這些努力不僅顯示了中國在太空探索領域的雄心，也顯示出對未來潛在威脅的重視。

