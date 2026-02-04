馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
中國記者劉虎撰文揭官員涉貪被捕 無國界記者組織譴責
（法新社北京3日電） 中國知名調查記者劉虎在發表一篇指控地方官員貪腐的文章後遭到拘留，無國界記者組織今天發表聲明譴責，表示任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。
10多年前，劉虎因揭發中國共產黨與政府高層的貪腐行為而廣為人知。
成都警方昨天晚間表示，兩名男子分別為50歲的劉姓男子與34歲的巫姓男子，因涉嫌「誣告陷害罪」與「非法經營罪」立案調查。警方聲明指出，他們已被採取「刑事強制措施」，這是中國用來指稱拘留的委婉說法。
雖然警方僅公布姓氏，多家中國媒體與無國界記者組織（Reporters Without Borders）確認，這兩人分別是劉虎與另一名記者巫英蛟。
無國界記者組織駐台北倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）在給法新社的聲明中表示：「此案凸顯了中國對獨立報導的環境已變得何等嚴苛且充滿敵意。」
她補充說：「任何膽敢調查中國政權弊端的人，都會迅速遭到當局迫害。」
劉虎與巫英蛟最近在網路上刊登一篇文章，指控四川省蒲江縣委書記蒲發友與其他縣府官員貪腐。這篇題為「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章，已在與劉虎有關的微信公眾號上消失。
劉虎曾於2013年因涉嫌誹謗被逮捕，但相關指控隨後遭撤銷。
根據無國界記者組織，在180個國家中，中國在新聞自由指數（Press Freedom Index）排名第178名，也是當今全球關押記者人數最多的國家。
白奧蘭說：「在習近平領導下，對資訊的管控已收緊到近乎極權的程度，獨立記者被視為對國家的威脅。」
其他人也在看
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
葵涌廣場｜警方等五部門聯合執法 消防處提3檢控 警：營造安心消費環境｜Yahoo
葵涌廣場再被執法部門巡視。警方葵青警區昨日（2日）聯同消防處、海關、食環署及衞生署控煙辦，採取聯合執法行動。期間，控煙辦就違例吸煙行為發出定額罰款通知書，消防處巡查逃生途徑及消防裝置等，並對違規情況發出通知書及提出檢控。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
伊院顧問醫生羅偉霖醉後擲杯打人 准守行為3年
伊利沙伯醫院呼吸系統科顧問醫生去年到尖沙咀飲酒消遣時，涉酒醉後向男酒客擲酒杯及掌摑女經理。他被控傷人及普通襲擊兩罪，案件今日(2日)在九龍城裁判法院再訊。署理主任裁判官黃雅茵批准羅自簽2000元，守行為3年，控罪撤銷。被告羅偉霖(52歲)，被控於去年6月5日，在香港九龍尖沙咀諾士佛臺1號10樓「V SING」內非法及惡意傷害鄭浩耀和襲擊陳紀君。羅承認的案情，鄭浩耀和女友於案發時在涉案酒吧飲酒，羅和3名朋友則坐在斜對面。期間，羅看似飲醉且情緒激動，以酒杯擲向鄭，鄭因此鼻有裂傷和流血，上前制止的酒吧女經理陳紀君亦遭掌摑左臉，另一名職員上前制止並報警。羅隨後被捕，他在警員調查時指，因飲得很醉而對事件沒有印象。鄭和陳被送至廣華醫院救治，同日出院，其中鄭需縫上7針。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
香港近期必看展覽清單！古埃及古文明、MOLLY特展、沉浸式光影全到齊
古埃及文明大展｜香港歷來最大規模埃及文物展香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。匯聚250件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳...
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
伊朗無人機靠近美方航艦遭擊落 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（法新社華盛頓3日電） 美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判
（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
警長太古站遭示威者扯跌受傷 搭扶手電梯會緊張 索精神損失補品費
2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月。案中負責拘捕示威者的警長入稟區院，指當時截停該軟件工程師時與他同滾下電梯致受傷，故向對方索償。該案今日(3日)開審，被告缺席聆訊。該警長供稱復工後被診斷有輕度創傷後壓力症，現搭扶手電梯仍會緊張。警長要求被告支付其精神損失、手術費及買補品等費用，惟沒列明詳細金額。案件明天(4日)結案陳詞。
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。