中國貨船改裝為無人機發射平台，搭載移動式電磁彈射器

一艘最近被改裝為臨時導彈運載艦的中國貨船，現在正在展示一套看似船載的電磁飛機發射系統，該系統能夠發射大型固定翼作戰無人機。來自上海滬東中華造船廠的新影像顯示，之前在岸邊出現的模組化、可公路運輸的電磁飛機發射系統（EMALS），如今已安裝於同一艘中型貨船上，該船上曾運載約60個集裝箱導彈發射單元、傳感器及近程防禦系統。《戰爭地帶》報導，這一迅速的重新配置表明，該艦在數日內從一個軍火庫式的水面作戰艦艇轉變為一個多用途的無人機運載艦。

隨著中國人民解放軍海軍持續實驗非常規平台和模組化作戰系統，這一發展顯得尤為重要。這艘改裝貨船停靠在正在建造中的新型076型兩棲攻擊艦「四川」附近，後者將配備EMALS發射器以發射各種有人和無人飛機。《戰爭地帶》報導，貨船首次被發現搭載集裝箱導彈系統後，隨即在碼頭附近發現了大型隱形無人機，這些無人機看起來像是協同作戰飛機。幾天後，一個基於車輛的電磁發射系統出現在船旁。

該系統由多個卡車安裝的模組組成，這些模組連接在一起形成一個可擴展的發射軌道。當時，分析師質疑這種分段發射器是否能在海上安全可靠地運行。隨著新影像顯示該發射系統已完全安裝在艦艇甲板上，這些問題在本周變得更加緊迫，似乎確認了中國工程師正在艦上測試這一概念。

為了容納發射器，艦艇的佈局發生了顯著變化。原有的60個垂直導彈發射單元中僅剩24個，仍可見六個集裝箱導彈單元。釋放出來的空間用於安裝發射系統和額外的無人機。根據《戰爭地帶》的報導，該艦仍保留有一套型號為1130的30毫米近程武器系統、一個大型相控陣雷達及其他集裝箱傳感器和通信設備。

發射器本身似乎由四輛連接的車輛沿甲板呈直線排列。其中一架無人機位於後方段，呈現準備發射的狀態，而另一架則停在附近的甲板上。衛星影像先前顯示，第四輛發射車輛在靠近其他車輛但未連接的情況下停泊在碼頭。分析指出，該系統的模組化特性表明，發射器的長度可以根據所發射飛機的大小和重量以及甲板空間的限制進行調整，這種靈活性對於陸基和海上使用都有吸引力。

然而，重大技術問題仍然存在。可用的甲板空間似乎有限，尤其是考慮到在造船廠看到的那些大翼展的無人機。飛機、艦艇艏部及現有武器系統之間的間隙狹窄，對於安全發射邊際提出了質疑。該系統在搖擺的船上表現如何，以及如何在長期暴露於海水和惡劣海洋條件下運行，仍然不清楚。

電力需求也是一大挑戰。電磁發射器需要大量電力，特別是在短距離發射重型飛機時。分析師指出，無人機本身需要具備足夠的結構強度，以耐受發射過程中的強烈加速。該艦似乎沒有任何可見的系統用於發射後回收無人機，這暗示著它是一個僅用於發射的概念。除非這些飛機設計為一次性任務，或能在其他地方獨立回收，否則它們的重用將受到限制。

《戰爭地帶》指出，這一配置是否代表成熟的作戰能力，或僅是用於傳達戰略信息的概念驗證，仍然是更大的問題。中國過去曾有意讓新軍事技術的影像以看似針對外國觀眾的方式出現。整體而言，將商業貨船迅速改裝為導彈平台及潛在無人機運載艦的發展，隱含著更深的訊息：中國可能在向外界展示其快速將龐大的商業艦隊元素轉變為具備作戰能力的平台的能力。對於已經在應對中國海軍擴張規模和速度的美國及其盟友而言，這一訊息無疑將引起高度關注。

