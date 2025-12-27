中國貨船轉型為軍艦，引發對商業與軍事界限的討論

近期網上流傳的圖片和影片引發了關於中國如何在軍事衝突中利用其龐大的商業航運艦隊的新一輪討論。這些圖片似乎顯示一艘大型中國貨船上裝有模組化軍事硬件，吸引了分析師的注意，因為它暗示了一種模糊民用與海軍艦艇之間傳統界限的戰略。這些在網上流傳的圖片顯示一艘標準的商業集裝箱船停靠在中國上海的一個主要造船廠，令人感到不同的是，船上甲板上出現了類似軍事系統的集裝箱形模塊，而非普通貨物。

這些模塊中包含與導彈發射單元、雷達陣列及防禦設備等海軍艦艇上通常見到的結構相符的設施。這些系統似乎設計為可拆卸的集裝箱單位，而非永久性地建造在船體上。這種模組化的設計暗示著，該船可在需要時迅速從民用運輸角色轉換為作戰或支援角色，並且在稍後有可能再次用作民用。

廣告 廣告

軍事分析師早已討論過「集裝箱化武器系統」的概念，即將導彈、傳感器和指揮設備包裝在標準的集裝箱內。這些集裝箱可以在不對現有船舶或港口基礎設施進行大幅改動的情況下運輸和安裝。與中國貨船相關的圖片似乎與這一概念非常吻合。如果這些系統已經投入運行，將使一個國家能夠迅速擴展其海軍火力，而無需單靠傳統的軍艦，這些軍艦通常建造成本高且耗時。對於擁有世界上最大商船艦隊之一的國家來說，這種方法能提供顯著的戰略靈活性。

流傳的圖片顯示了垂直發射系統、旋轉相控陣雷達、超視距雷達、近程武器系統和偵察發射器，這些裝置均安裝在貨船的集裝箱頂部。根據《南華早報》的報導，這種配置似乎是一種臨時安裝，目的是將商船轉變為重型武裝的水面作戰艦。

從戰略的角度來看，將商業船隻轉變為輔助軍事平台提供了幾個潛在的優勢。首先，它能在危機時期迅速動員。其次，這可能會使對手的計劃變得複雜，因為民用船隻可能攜帶不易被察覺的軍事能力。第三，與維持一支更大的常規海軍相比，這可能會降低成本。中國在將民用資產納入國防規劃方面已有悠久的歷史，這一概念通常被稱為「軍民融合」。貨船為戰時角色的準備顯然符合這一更廣泛的框架，該框架中民用基礎設施、技術和產業在需要時被設計為支持軍事需求。

雖然未確認照片的拍攝日期，但其地點已被確定為上海的滬東中華造船廠，該造船廠是四川型 076 兩棲攻擊艦的建造基地，據《南華早報》報導，這艘艦艇可能在本月完成第二次海上試航。如果中國確實準備將商業船隻用作潛在的軍事平台，那麼其影響將超越海軍戰略。這種做法可能挑戰現有的國際規範，特別是在武裝衝突期間，民用與軍用艦艇之間的區別可能會變得模糊不清。這也可能影響其他國家在保護航運通道和識別合法軍事目標方面的思考。

與此同時，其他國家也曾探索類似的思路，這表明中國並非唯一考慮這種混合解決方案的國家。中國案例的顯著之處在於其商業艦隊及造船能力的龐大規模。

推薦閱讀